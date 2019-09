Lutto nella famiglia Juventus: Alex Sandro piange la scomparsa del padre

Bruttissima notizia per Alex Sandro, terzino classe 1991 della Juventus e della nazionale brasiliana: il giocatore, infatti, ha ricevuto la notizia della morte del padre, e, con l’autorizzazione della società bianconera, è subito tornato in Brasile per stringersi alla sua famiglia. Questo lutto improvviso per Alex Sandro non fa che complicare ulteriormente la situazione di “emergenza” della Juventus. La squadra bianco nera già non se la passava granché per via degli infortuni di Danilo e De Sciglio.

Ora, poi, con l’improvvisa partenza di Alex Sandro per il Brasile, la situazione si complica ulteriormente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, visto che il difensore brasiliano è stato costretto a rientrare in patria per la morte del padre, è a rischio la sua presenza per la partita contro la Spal, valida per la sesta giornata e in calendario sabato 28 settembre alle 15 a Torino. Certo, di fronte a un lutto in famiglia non si può pensare al calcio… Continua a leggere dopo la foto









Ma la vita va avanti e le preoccupazioni per come gestire le squadre nella prossima giornata di campionato ne sono la dimostrazione… L’allenatore della Juve deve organizzare la situazione considerando che nella trasferta con il Brescia, si è infortunato Danilo (il calciatore ha riportato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra) mentre De Sciglio non ha ancora recuperato. Continua a leggere dopo la foto





Perciò sia Danilo che De Sciglio saranno assenti nella partita contro Spal e Inter. Al Mister non restano dunque molte alternative. Gli restano Alex Sandro e Cuadrado – che non è proprio un terzino di ruolo – da piazzare in difesa. Il punto è: Alex Sandro tornerà in tempo per la partita? Anche fosse, non sarebbe per niente allenato. E, cosa non da poco, sfiancato da due voli intercontinentali. Sarri deve dunque studiare delle alternative. Continua a leggere dopo la foto







Cosa potrebbe fare? Usare il turco Merih Demiral o mettere in prima squadra Pietro Beruatto. Pietro è figlio d’arte (suo padre Paolo è stato un difensore con oltre 250 presenze in A con le maglie di Avellino, Torino e Lazio), classe 1998 appartiene all’under-23 ed è già stato testato nel precampionato. Ora potrebbe tornare utile nelle partite di campionato. Cosa sceglierà di fare Sarri? Chi vivrà, vedrà.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Maurizio Varamo: il suo corpo ritrovato senza vita