Francesca Piccinini è una pallavolista italiana con ruolo di schiacciatrice. La sua carriera di giocatrice inizia molto presto e conquista notorietà e premi grazie a bravura e impegno costante, ma sport a parte negli anni Francesca Piccinini si è anche avvicinata anche al mondo dello spettacolo. Fuori dai palazzetti, è infatti stata ospite di diverse trasmissioni (non solo sportive: ricordiamo ‘Ballando con le stelle’) come opinionista.

Nel 2004 ha posato per un calendario senza veli per la rivista Men’s Health, ha pubblicato la sua autobiografia, uscita l’anno successivo e intitolata ‘La Melograna’ e nel 2011 ha anche preso parte al film di Fausto Brizzi ‘Femmine contro Maschi’. La carriera di Francesca Piccini inizia nel 1991, quando aveva 12 anni, in Serie D col Robur Massa. L’anno dopo, entra nella prima squadra e disputa anche il campionato di serie B1. (Continua dopo la foto)









Il “grande salto” poco dopo, quando Francesca Piccinini viene ingaggiata dalla pallavolo Carrarese, in serie A1 ed esordisce nel campionato nazionale il 7 novembre del 1993 nel match contro l’Olimpia Teodora di Ravenna. L’anno successivo, con la retrocessione della Carrarese, la Piccinini si ritrova nella sua prima stagione di A2. Nel 1995 la convocazione in Nazionale: il debutto avviene l 1995 la Piccinini inizia ad essere convocata anche in Nazionale e il debutto avviene il 10 giugno nella partita, persa per 3 a 1, contro gli Stati Uniti. (Continua dopo la foto)





Dopo aver vestito diverse maglie, fra cui quelle di Reggio Emilia, Modena, Bergamo, Chieri, Casalmaggiore, nella stagione 2016-2017 Francesca Piccinini si accasa all’AGIL di Novara, sempre in Serie A1, con cui si aggiudica lo scudetto 2016-17, la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia e la Champions League 2018-19. Finita la stagione 2018-2019, Francesca, una delle giocatrici simbolo della pallavolo italiana, campionessa del mondo nel 2002 e con una lunga carriera alle spalle, ha deciso di dire addio all’attività agonistica. Lo ha annunciato ai microfoni di Verissimo. (Continua dopo le foto)







“Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro – ha detto una commossa Francesca Piccinini a Silvia Toffanin – Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni”. Nel suo futuro Francesca, che è nata a Massa il 10 gennaio 1979, è alta 185 centimetri per un peso di circa 71 chilogrammi, vorrebbe diventare mamma. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2001 è stata legata a DJ Ringo per 4 anni. Dal 2017 Francesca Piccinini risulta fidanzata con Gabriele Schembari, ex calciatore.

