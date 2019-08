Morte figlia Luis Enrique, il messaggio commovente di Francesco Totti e del mondo del Calcio

Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di Luis Enrique, che ha perso la figlia di 9 anni per un osteosarcoma. La notizia della morte della piccola Xana è arrivata sui social attraverso un messaggio divulgato dalla famiglia dell’allenatore spagnolo.

"Nostra figlia è deceduta oggi pomeriggio all'età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma. Luis Enrique e famiglia ringraziano tutti per il sostegno, la discrezione e la comprensione mostrate in questi mesi. Particolari ringraziamenti al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau, ai medici, agli infermieri e ai volontari, con una menzione speciale per l'equipe di cure di Sant Joan de Deu. Ci mancherai tantissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza di incontrarci di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita".









La notizia ha scosso il mondo del calcio e non solo e sono molti i messaggi arrivati all'ex ct della Spagna ed ex allenatore di Roma e Barcellona. Dalla Roma al Milan passando per il Real Madrid, sono molti i club e i calciatori che via Twitter hanno voluto esprimere il loro cordoglio. "L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore", è stato il messaggio della società giallorossa pochi minuti dopo la condivisione del suo dramma da parte dell'allenatore asturiano. "Il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno a Luis Enrique e alla sua famiglia per la perdita della figlia Xana. Possa riposare in pace. Forza e coraggio", si legge sul profilo Twitter ufficiale del Milan.





Sul sito dell'Inter si legge: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique, Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-president Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, unitamente ad Antonio Conte, a tutto lo staff e a nome di tutti i tifosi abbracciano con affetto l'allenatore spagnolo. A lui e ai suoi cari va il pensiero di tutta la famiglia nerazzurra in un momento di così grande e insostenibile dolore".





A esprimere le proprie condoglianze e il proprio sostegno via Twitter è anche il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, e il Real Madrid che si unisce al dolore di Enrique e di tutta la sua famiglia. “Non ci sono parole, riposa in pace piccola stella”, ha scritto Francesco Totti pubblicando una foto di Xena sulle spalle del papà.

