“L’Italia è con te!”. Il commovente messaggio di Cesare Cremonini per l’amico malato di leucemia

È di ieri la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Ma non solo. Perché Sinisa Mihajlovic è una persona conosciuta da tutti. Amata e odiata, acclamata dai tifosi delle sue squadre, fischiata e criticata da quelli avversari. Ma stimata ovunque, proprio per quel suo carattere da guerriero che ha messo in luce anche ieri durante la conferenza stampa più difficile della sua vita. Quella in cui ha annunciato a tutti di avere la leucemia.

"Ho la leucemia e la batterò. Lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene. È una forma attaccabile, si può guarire. Non gioco mai per non perdere, sennò perdo… così nel calcio, così nella vita. Ma ho bisogno dell'aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene". E sono tanti, sparsi in tutta Italia. Infatti, subito dopo l'ufficialità di questa notizia, che in molti speravano non fosse vera, è partito il tam tam mediatico delle persone dello spettacolo. Dal mondo dello sport a quello della musica.









Come Cesere Cremonini, pop star bolognese: "Forza Sinisa! Non solo #Bologna ma tutta l'Italia è con te". E l'abbraccio virtuale è arrivato da tantissime parti. Anche da Gianni Morandi, che oltre ad essere un pezzo di storia della nostra musica, è stato anche presidente onorario della squadra felsinea: "Caro Sinisa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione. Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte". Belle parole anche da parte di Francesco Totti, che con Mihajlovic ha giocato alla Roma: "Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria".





Subito è arrivato il mi piace di Viktorija Mihajlovic, la figlia dell'allenatore che abbiamo conosciuto sul piccolo schermo dei reailty. Tantissimi attestati di stima, di amicizia, di affetto. Gli stessi che il mondo del calcio tutto aveva manifestato nei confronti della famiglia Nainggolan: Claudia, la moglie di Radja, ha annunciato proprio in questi giorni di aver iniziato la chemioterapia per combattere il cancro. Un'estate veramente da dimenticare, insomma.





Durante la conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha avuto anche parole dure nei confronti di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giurato di Ballando con le stelle. “Qualcuno, per vendere duecento copie in più non ha rispettato la mia riservatezza”. E mentre lo diceva, nei suoi occhi c’era la grinta di sempre. Quella che il mister deve avere anche in questa battaglia.

