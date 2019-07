Se si è campioni, lo si è dentro e fuori dal campo, in piena attività e persino in pensione. E senza dubbio Francesco Totti è uno dei più grandi campioni che l’Italia abbia mai generato. Ma è stato un gesto, semplicissimo nella sua quotidianità che ha lasciato di sasso migliaia di persone. Totti infatti ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi in fila per prendere un’insalata di riso. Cosa c’è di strano? Nulla, tranne il fatto che è una delle persone più famose e ricche dello stivale.

A fare la foto, la giornalista Maria Latella, che si è complimentata per l’educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l’insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia”. (Continua dopo la foto)









In effetti, nelle situazioni più disparate, la grande umiltà dell’ex Capitano della Roma non ha mai tardato a farsi vedere, risultando, ai più, una bella persona, oltre a essere considerato da tutto il mondo come un fuoriclasse nel calcio. Al suo fianco, le immancabili donne della sua vita, la moglie Ilary Blasi e e le figlie Chanel e Isabel, accompagnate dall’altro ‘uomo’ di casa, Christian, che sta seguendo le orme di papà sui campi verdi. (Continua dopo la foto)





La loro vita sembra delle più normali e a rimarcarlo è stata la stessa Ilary, che nel corso di una recente intervista con Alfonso Signorini per il settimanale Chi, ha voluto precisare che, per quanto abbiano a volte una quotidianità abbastanza ordinaria, non mancano di divertirsi: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo”. E, se è pur vero questo, è altrettanto reale che la loro coppia vada avanti in modo solido e con amore sempre crescente. (Continua dopo la foto)







Non una battuta d’arresto fino ad oggi, se non fosse che, ironicamente, per la loro intimità, stando alla battuta fatta dalla Blasi in merito al loro rapporto in camera da letto: “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e, per fortuna, c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato”. Un grande uomo di casa e un incredibile campione. E sì, è il caso di ripeterlo: un campione.

