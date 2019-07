Wanda Nara presto al cinema! Corre veloce in queste ore l’indiscrezione in queste ultime ore

C’è qualcosa di surreale in quello che sta succedendo tra Mauro Icardi, sua moglie e procuratrice Wanda Nara e il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis. Un triangolo interessante, anche se di certo non amoroso, ma solo lavorativo. Secondo la Gazzetta dello Sport a breve ci sarà un ipotetico incontro proprio tra Aurelio de Laurentiis (presidente azzurro) e Wanda Nara (moglie e procuratrice del calciatore).

Sul tavolo, pare ci possa essere il nuovo cinepanettone, del quale la Nara potrebbe essere protagonista, e questo per oliare ancor di più i rapporti con il calciatore argentino e convincerlo a entrare in squadra. A distanza di tre anni, l’idea di De Laurentiis potrebbe ritornare attuale, il Napoli è di nuovo sulle tracce di Icardi e, stavolta, tutto potrebbe dipendere dalla sola volontà del calciatore, considerato che non farà parte del nuovo progetto tecnico di Antonio Conte. (Continua dopo la foto)









In questi giorni il presidente ritornerà a contattare la Nara e per allontanare la voglia di Juventus dei due, potrebbe proporgli nuovamente un ruolo importante nel prossimo film di Natale. Chissà se potrà bastare per convincere la coppia a mollare l’idea bianconera. (Continua dopo la foto)





E non sarebbe nemmeno così strano, visto che già nell’estate del 2016 De Laurentiis presentò anche un’offerta ufficiale all’Inter per averlo e, nel febbraio del 2018, fu lo stesso Presidente a rimarcare l’interesse della società azzurra, nel corso di un’intervista a Rai Sport: “Icardi l’ho trattato, mi pare che ofrii 55-60 milioni. Addirittura mi incontrai con la moglie, una simpaticissima persona: abbiamo passato un pomeriggio nel loro ufficio in maniera coinvolgente e simpatica. Abbiamo anche negoziato un possibile contratto. Se lo rifarei in futuro? Icardi è un fuoriclasse, nelle mani di Sarri sarebbe un uomo da 40 gol: potrebbe diventare un Ronaldo. Perché no, mai dire mai”. (Continua dopo la foto)







E chissà se questo mai dire mai sia diventato improvvisamente attuale. E se ad essere convinta è la moglie-procuratrice, beh, per Icardi non c’è altro da fare che accettare e mettersi l’anima in pace.

