“È morta una leggenda”. Sport in lutto, fan sotto choc: indimenticabili le sue imprese

King Kong Bundy è morto all’età di 61 anni. Christopher Alan Pallies, questo il suo vero nome, è stato una leggenda del wrestling durante gli anni 80, durante i quali aveva dato vita a memorabili incontro contro Hulk Hogan e André The Giant, tra gli altri. King Kong Bundy aveva uno stile che non passava certo inosservato.

Con i suoi 212 chili, il gigante batteva gli avversari grazie allo strapotere del suo fisico. Gli appassionati ricorderanno che King Kong Bundy aspettava che l'arbitro contasse fino a 5 prima di vincere l'incontro e non fino a 3, come prevedeva il regolamento, perché secondo lui era troppo facile. La carriera di Cristopher Alan Pallies nella Wwf (World Wrestling Federation), oggi Wwe, è stata molto lunga. Negli anni '80 sfidò più volte Hulk Hogan, per sottrargli il trono.









Indimenticabile fu lo Steel Cage Match a WrestleMania II, incontro nella gabbia di metallo alta cinque metri.









Tra il 1985 e il 1988 ebbe importanti rivalità con gli idoli di quell'epoca, Hulk Hogan (culminato in uno Steel Cage Match a WrestleMania II) e André The Giant. La sua caratteristica era quella di far contare l'arbitro fino a 5 durante i suoi schienamenti (basta il 3 per vincere), per sottolineare la sua superiorità totale sul ring.

Bundy tornò in Wwe nel 1994, senza avere lo stesso successo di qualche anno prima. Sfidò The Undertaker e perse a WrestleMania XI, ma i ritmi più veloci di un movimento che stava cambiando cominciarono a penalizzarlo. Il suo ultimo match risale al 2006, contro Jim Duggan. Dopo il wrestling è diventato attore e si è è dedicato anche alla comicità.

