Mario Balotelli Barwuah, nato Mario Barwuah, è un calciatore italiano, attaccante dell’Olympique Marsiglia e della nazionale italiana. Appena diciottenne era già considerato dagli addetti ai lavori uno tra i primi venti calciatori Under 23 più interessanti al mondo. Dopo la nascita Thomas e Rose (genitori naturali immigrati dal Ghana) si trasferiscono in provincia di Brescia e a soli tre anni Mario viene affidato dal tribunale alla famiglia Balotelli di Concesio (il padre adottivo è morto nel 2015). Qui insieme ai tre figli della coppia, Giovanni, Corrado e Cristina, Mario cresce non senza difficoltà.

Nei primi anni di vita, infatti, viene sottoposto a diversi interventi chirurgici all’intestino e solo nel 1992 la sua salute migliora. Mario Balotelli accuserà poi i genitori naturali di essersi disinteressati di lui, acconsentendo che un’altra famiglia lo crescesse salvo poi reclamarne il ritorno a casa solo in seguito alla sua notorietà. Dopo anni, però, i rapporti si distendono e Mario inizia a frequentarli. I due fratelli maggiori, Giovanni e Corrado, aiutano i genitori a prendersi cura di lui, e lo seguono nella sua attività di calciatore diventando i suoi procuratori. (Continua a leggere dopo la foto)









La sorella, Cristina Balotelli, è giornalista per Il Sole 24 ORE e inviata di guerra di Radio24. Solo a 18 anni, a causa di problemi burocratici, a Mario Balotelli viene concessa la cittadinanza italiana. Mario ha anche tre fratelli naturali: Enock, calciatore dilettante, Abigail e Angel Barwuah. Soprannominato Super Mario, Mario Balotelli è dotato di classe, qualità, dribbling, resistenza allo sforzo e grande potenza di tiro con entrambi i piedi, sebbene prediliga il destro. Da giovane era considerato uno dei talenti più promettenti al mondo tuttavia, nel corso degli anni non è riuscito a esprimere appieno il potenziale riconosciutogli a causa del rendimento discontinuo, fatto imputabile a limiti caratteriali. (Continua a leggere dopo la foto)











Grazie a Roberto Mancini debutta in serie A a soli 17 anni, nella stagione 2007/2008 in Cagliari – Inter, mentre nel 2010 ottiene la sua prima convocazione in Nazionale per volere del CT Cesare Prandelli. Con la nazionale italiana è stato vice-campione d’Europa nel 2012, laureandosi capocannoniere del torneo con tre reti (al pari di altri cinque giocatori); le suddette marcature lo rendono complessivamente il miglior marcatore italiano nella storia degli Europei (a pari merito con Antonio Cassano). (Continua a leggere dopo la foto)



Non solo calcio. Mario Balotelli è noto alle cronache rosa per la sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Raffaella Fico, dalla quale nel 2012 ha avuto una figlia, Pia, riconosciuta dal calciatore soltanto nel 2014. Conclusa la relazione con la modella napoletana Mario Balotelli ha avuto diversi flirt. Nel settembre del 2017 nasce il suo secondo figlio, Lion, avuto dalla compagna Clelia. Anche questa relazione naufraga dopo la nascita del bambino e Mario Balotelli torna single. Il calciatore è nato a Palermo il 12 agosto 1990; è alto 189 centimetri e pesa circa 88 chili.

Raffaella Fico è rifatta? Ecco com’è oggi e com’era: foto