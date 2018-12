Grave lutto per Andrea Iannone, il dolore del pilota: “Addio grande uomo”

Lutto per Andrea Iannone, il pilota della Suzuki, che dopo un campionato molto difficile si sta godendo un periodo di riposo, lo ha annunciato su Instagram. A 567 anni, per un infarto improvviso, è morto Silvio Sangalli, coordinatore del team Ducati e con Andrea Iannone aveva condiviso le stagione dal 2013 al 2015 e lo ha voluto ricordare con queste parole: «Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo».

Il saluto arriva anche da parte del team Ducati: «Ciao Silvio, ci hai lasciato davvero troppo presto. Tutto il team ti ricorderà sempre per il tuo sorriso e per la tua disponibilità. Un grande abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ci mancherai molto». Insieme a Andrea Iannone commosso anche Jorge Lorenzo: «Ieri Silvio Sangalli ci ha lasciati. membro di Ducati e grande amico per tutti noi che lo conoscevamo. A volte la vita è ingiusta con le persone che lo meritano di meno. Ti ricorderò sempre con il tuo grande cuore, positività e disponibilità. RIP amico mio». (Continua dopo la foto)



Andrea Iannone è alla ricerca di serenità dopo la fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. Il motociclista e la showgirl argentina hanno rotto da ormai due mesi. Fino a oggi dello sportivo italiano si è detto molto poco per quanto concerne il mondo del gossip mentre diversamente - e non poteva essere altrimenti - sulla bella argentina alla quale sono state affibbiate diverse relazioni nel corso degli ultimi tempi. (Continua dopo la foto)

Inizialmente un flirt con Fabrizio Corona, poi un presunto riavvicinamento con Stefano De Martino e adesso, a quanto pare, l'idea di tornare tra le braccia di uno sportivo. Si tratterebbe dell'argentino Bruno Cerella.La Rodriguez è stata prima fotografata in compagnia dell'ex marito Stefano Di Martino, con Chi che l'ha poi immortalata insieme al gigante di Bahia Blanca. Nel frattempo, però, sui social la bella Belen alle prese con la campagna pubblicitaria di Me Fui, la linea di costumi ideata da lei e la sorella Cecilia. (Continua dopo la foto)

La foto ritrae la Rodriguez in una strada deserta con il suo fisico mozzafiato e una didascalia forse valida anche per la sua vita privata: "Viaggio da sola".

