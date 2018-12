Mario Cipollini fa parte di quel piccolo gruppo di atleti che si fanno notare perché sono particolari, simpatici, mediatici (anche se, magari, a volte esagerati). È stato qualcosa di simile: si può non seguire il ciclismo, si può non sapere bene cosa e quanto abbia fatto, ma è molto difficile non conoscerlo. Nonostante gran parte dei suoi anni migliori siano coincisi con i migliori anni di Marco Pantani, Mario Cipollini è stato un velocista.

Cipollini ha saputo farsi notare fuori e dentro al ciclismo, e intanto ha vinto tantissimo: un Mondiale, una Milano-Sanremo, 42 tappe del Giro d'Italia, tre della Vuelta di Spagna e 12 del Tour de France. Per tre volte ha poi vinto la classifica a punti del Giro d'Italia, quella in cui si vince grazie ai piazzamenti (e non in base al tempo complessivo con cui si sono percorse le tappe).

Soprannominato "Re Leone" e "Super Mario" per la maestosità e la potenza dei suoi sprint e per la caratteristica di portare spesso una folta chioma di capelli, è considerato uno dei migliori velocisti di tutti i tempi essendo stato il dominatore negli arrivi in volata durante tutti gli anni novanta e l'inizio degli anni 2000. Ma che fine ha fatto? A 51 anni il ciclista dovrà comparire a luglio 2019 di fronte al giudice monocratico del tribunale per rispondere del reato di lesioni personali aggravate e minacce continuate nei confronti della sorella Tiziana.

A disporre che il campione del mondo di ciclismo professionisti su strada nel 2002 compaia in aula è stato il sostituto procuratore della Repubblica Sara Polino che a conclusione delle indagini ha citato direttamente a giudizio Re Leone. Secondo la denuncia presentata dalla sorella, durante un litigio avvenuto nel 2017 a Montecarlo in provincia di Lucca, l'ex iridato avrebbe strattonato e colpito la donna, facendola cadere a terra.

Sulla base delle ricostruzioni effettuate, mentre colpiva la sorella, Cipollini avrebbe minacciato lei e alcuni suoi familiari. In passato l’ex campione di ciclismo, vincitore anche di 42 tappe al Giro d’Italia e di 12 al Tour de France era stato denunciato dalla ex moglie Sabrina. Ora l’ex Re Leone del ciclismo dovrà discolparsi nei tre gradi di un giudizio che si preannuncia delicato e complesso.

