Nuovo dramma per Elena Fanchini: dopo il tumore, l’incidente choc

Brutti momenti per Elena Fanchini. Tante lacrime per la sportiva che lo scorso anno era stata colpita da un tumore che aveva sconfitto. Dopo aver combattuto strenuamente contro la malattia, la Fanchini era riuscita a tornare sugli sci.

In questo periodo ha dimostrato una forza fuori dal comune. Ma, quando ormai le cose sembravano scorrere lisce, è successa una cosa che l’ha atterrata e l’ha fatta piangere. Elena Fanchini ha 33 anni e, nonostante abbia sconfitto il brutto male, ha un futuro incerto davanti. Colpa di quell’incidente inaspettato che ha rimescolato tutte le carte in tavola. È successo durante un allenamento di Super-G a Copper Mountain. "Tre giorni fa sono caduta, la caduta è stata molto brutta e non ho buone notizie – ha raccontato su Instagram - ho riportato la frattura della testa del perone e una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e anche al pollice della mano sinistra”. Insomma, non ci voleva. Continua a leggere dopo la foto

E, ha aggiunto Elena Fanchini: “Domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia per ulteriori esami, farò una tac e una risonanza anche per controllare i legamenti del ginocchio sinistro". Per lei è stato un vero choc: "È stata una grande batosta perché avevo iniziato, ci ho creduto tantissimo, sono contenta di essere tornata per questi cinque giorni". Nonostante la vita si accanisca contro di lei, Elena Fanchini continua a vedere il lato positivo e questo la rende ancor più fantastica agli occhi dei fan. Continua a leggere dopo la foto

"Il peggio è passato comunque, sono riuscita a superare la malattia, anche se per soli 5 giorni ho sciato, ed ho raggiunto il mio obiettivo, che era quello di guarire, grazie a questo sport e alla passione ci sono riuscita", ha concluso la sciatrice chiudendo il suo post con un "grazie a tutti" e una sua foto sorridente. Elena Fanchini è consapevole di aver passato il peggio e non si abbatte più di tanto per l’incidente. Ma certo tornare a gareggiare sarebbe stata una bella rivincita. Continua a leggere dopo la foto

E invece non solo non gareggia. Si ritira addirittura dallo sci. Elena ha affidato a Instagram il messaggio dell’addio. Tante lacrime e tanta commozione. Ora le ci vorrà ancora tanta forza per risollevarsi dopo questa ennesima batosta. Nel suo palmares tra l’altro una medaglia d’argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del Mondo, sempre in discesa libera.

