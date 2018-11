Sport italiano in lutto: la ex campionessa azzurra del tiro a segno, Marianna Pepe, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Aveva 39 anni. Stando a quanto si è appreso, sul suo decesso, le cui cause sono ancora da chiarire, le autorità hanno già aperto un’inchiesta. È morta nei giorni scorsi Marianna, caporalmaggiore dell'Esercito ed ex pluricampionessa di carabina. La notizia della sua scomparsa è apparsa sulla pagina Facebook ForzeSpeciali.Info il 5 novembre scorso.

Era di stanza a Trieste e vestendo la divisa del Gruppo Sportivo dell'Esercito aveva conquistato cinque titoli nazionali tra il 2000 ed il 2004. Nel 2005 aveva ottenuto un ottavo posto ai campionati europei. Negli ambienti delle Forze Armate e del Gruppo Sportivo era molto conosciuta. La notizia della sua morte improvvisa ha subito scatenato la reazione di amici, colleghi e tifosi che hanno poi esternato sui social il proprio cordoglio. (Continua dopo la foto)



Sulla pagina Facebook ForzeSpeciali.info Marianna è stata ricordata con alcuni scatti relativi alla sua carriera, e con queste parole: "Onore a Marianna Pepe, Caporale maggiore scelto dell'Esercito ed ex campionessa di carabina, che ha tenuto alto il nome dell'Italia durante le competizioni internazionali di tiro". "Siamo tutti sconvolti per questa grande perdita", "Questa notte il cielo ha una stella in più", si legge ancora tra i tanti messaggi lasciati su alcune pagine Facebook.

Nata a Trieste il 13 febbraio del 1979, la ex campionessa di tiro a segno ha avuto una carriera importante. Marianna ha iniziato nel 1992 alla TSN Ospicina allenata da Antonio Verlicchi. La sua specialità era la carabina sportiva 3 posizioni, con cui tra il 2000 e il 2004 aveva conquistato ben 5 titoli nazionali. Al suo attivo anche le esperienze con il tiro da terra e la carabina ad aria compressa.

Nel 2005, nella 50 metri 3 posizioni, si era piazzata all'ottavo posto al campionato continentale. Restano da chiarire, ora, i motivi che hanno portato al decesso la 39enne trovata senza vita nella sua casa di Moggia. Come detto, sulla morte dell’ex azzurra del tiro a segno le autorità competenti hanno già aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda.

