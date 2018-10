È uno che ama stupire, si vede da come scende in campo, dal perfezionismo che mette nel suo lavoro, ma CR7 è anche una papà a cui piace divertirsi. Ed eccolo qua, l’incubo delle difese di tutto il mondo, a far paura. No, non in campo. Ma fuori, dove CR7, insieme con la famiglia al seguito ha già iniziato i festeggiamenti di Halloween. Un bel quadretto, con maschere spaventose e bambini visibilmente divertiti: ad accompagnare il fuoriclasse portoghese, anche la sua Georgina. Resa decisamente irriconoscibile da un travestimento difficile da accomunare al solito stile che l’argentina sfoggia sui propri social.

"Buon Halloween a tutti", la semplice descrizione di CR7 via Instagram. Tra allenamenti e preparazione, in vista della partita di sabato sera contro il Cagliari, chissà se avrà il tempo di recitare tra le strade di Torino il classico "dolcetto o scherzetto". Vestiti così, di sicuro, casa Ronaldo si prepara a ricevere una pioggia di dolci. Per ora sono arrivati i like, 2 milioni che non sono pochi neppure per uno che si chiama CR7.



CR7 che ieri ha voluto affrontare i suoi di mostri nel corso di un'intervista a France Football, in cui ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. "È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare". "Ho dovuto dare delle spiegazioni alla mia compagna. Mio figlio, Cristiano Jr, è troppo piccolo per capire”.

Poi ancora: “Il peggio è per mia madre e le mie sorelle. Sono sbalordite e allo stesso tempo molto arrabbiate. Questa è la prima volta che le vedo in questo stato", aggiunge l'attaccante della Juventus.CR7 era tornato poi sulla sua decisione di dire sì al club bianconero dopo una lunga militanza al Real Madrid: "Sono andato alla Juventus non per soldi ma perché mi voleva davvero. E al Real Madrid non ero più considerato come prima, soprattutto da Florentino Perez".

E sul Pallone d'Oro dice: "Voglio il sesto e penso di meritarlo". CR7 è nato nel 1985 a Funchal da Maria Dolores dos Santos Aveiro e José Dinis Aveiro (morto nel 2005 in seguito a problemi di alcolismo). Il nome Cristiano è dovuto alla fede cristiana della madre, mentre il secondo nome, Ronaldo, fu scelto in onore di Ronald Reagan, attore preferito del padre e presidente degli Stati Uniti a quell'epoca. Ha un fratello maggiore, Hugo (nato nel 1975), e due sorelle maggiori, Elma (nata nel 1974) e Liliana Cátia (nata nel 1976).

