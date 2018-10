Continuano a emergere dettagli circa il presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di una donna statunitense oggi 34enne: l'accusa risale al 2009 a Las Vegas, dove lei viveva e dove Ronaldo era in vacanza. La donna in questione si chiama Kathryn Mayorga e ha raccontato pubblicamente la sua storia per la prima volta a fine settembre al settimanale tedesco Spiegel, che aveva cominciato a indagare sulla vicenda dopo aver ottenuto dei documenti riservati. Ronaldo ha negato le accuse di Mayorga, dicendo che è solo un suo tentativo di farsi pubblicità, ma nel 2009, a quanto pare, il fuoriclasse portoghese accettò di pagarle 375.000 dollari (circa 260.000 euro) come parte di un accordo extra giudiziario che comprendeva anche il divieto per Mayorga di parlare pubblicamente di quanto accaduto.

La donna raccontato allo Spiegel che lo stupro sarebbe avvenuto nell’estate del 2009. Ronaldo, all’epoca 24enne, era già uno dei calciatori più famosi del mondo e giocava sia con il Manchester United, in Inghilterra, che con la nazionale portoghese. Mayorga, che nel 2009 aveva 25 anni, lavorava come modella e per arrotondare veniva pagata insieme ad altre ragazze per passare qualche ora in qualche locale della città e attirare clienti fingendosi una cliente del bar. (Continua a leggere dopo la foto)



I fatti, dunque, risalirebbero precisamente al 12 giugno 2009 quando Cristiano Rolando e Mayorga trascorsero una serata prima in uno dei bar di Las Vegas e, successivamente, in una delle suite di Ronaldo al Palms Casino Resort. Su quello che sarebbe accaduto lì ci sono versioni contrastanti: i racconti Mayorga e Ronaldo divergono molto, anche se alcuni documenti ottenuti dallo Spiegel sembrerebbero indicare alcune contraddizioni nella versione data da Cristiano Ronaldo. E adesso? Sul fuoriclasse portoghese emergono nuovi dettagli che vengono riportati, in Italia, dal settimanale Oggi. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

La rivista riporta come in Portogallo Cristiano Ronaldo avrebbe stanziato 860 mila euro – lo stipendio di 10 giorni – tra avvocati, periti forensi, medici legali e detective. I difensori della Mayorga, Leslie Stovall e Larissa Drohobyczer, fanno invece notare che nei processi spetta alla giuria stabilire se una prova è genuina o meno e nel dubbio hanno spedito i documenti in questione a una miriade di istituzioni: il procuratore generale di Madrid; l’Fbi; l’ordine degli avvocati di Portogallo e Spagna; le polizie di Manchester, Londra e Lisbona; l’Interpol. Ci sono almeno due testimoni che gli avvocati dell’ex modella e insegnante americana hanno già detto di voler ascoltare: José Andrade, compagno della mamma di Cristiano, e Nuno Viveiros, il cugino che si occupa del Museu CR7 spuntato nel 2013 a Funchal, sull’isola di Madeira. (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso spuntano anche delle nuove ed esclusive foto che stanno facendo il giro del mondo. Risalgono alla mattina del 13 giugno 2009, qualche ora dopo il presunto stupro commesso da Cristiano Ronaldo ai danni della Mayorga. Il fuoriclasse portoghese, con i suoi addominali, si presenta in perfetto stato di forma. E c'è un particolare che non è sfuggito ai più: un rosario bianco, segno di fede cattolica. "Mi sei saltato addosso e al collo portavi un rosario bianco: cosa penserà Dio di quello che è successo? Cosa penserà di te?" ha scritto nel suo 'memoriale' la presunta vittima dello stupro.

Leggi anche:

GF Vip, dopo lo scontro in diretta Fabrizio Corona insulta Ilary Blasi sui social

fbq('track', 'Gossip');