“Mai mollare”. Morte Sara Anzanello, l’ultima lettera: lo straziante addio  

Fino a sabato, sui suoi profili social ha seguito la cavalcata delle ragazze terribili, tifando per loro. Perché l’Italia tornasse a quell’oro Mondiale vinto nel 2002 dove lei era uno dei pilastri del gruppo di Marco Bonitta. Sara Anzanello è morta oggi a 38 anni dopo una lunga battaglia. Nel 2013, quando militava nell'Azerreyl Baku, il più prestigioso club dell'Azerbaigian, Sara aveva contratto una gravissima forma di epatite.

Operata d'urgenza a Milano, si era sottoposta a trapianto del fegato e in seguito aveva intrapreso una lunga fase di riabilitazione, fino a riuscire, con una determinazione commovente, anche a tornare in campo. Sui profili social delle giocatrici sono iniziati i messaggi d'affetto verso una compagna che non si è mai tirata indietro per gli altri. E proprio nella pagina di Sara si legge l'ultima, straziante, lettera.



"Devo fare un altro trapianto, ma mi hanno diagnosticato un tumore al sistema linfatico" scrive sulla sua ultima lettera pubblicata in un post su Facebook. "Ed ora inizierò i cicli di chemioterapia, ho paura perché voglio vivere. Non si sa mai quali e quante sfide la vita ti pone davanti, difficilmente si è abbastanza pronti". "Cos'è la cosa che vorresti più di ogni altra, il tuo sogno nel cassetto, il tuo desiderio più grande? Il mio sogno è vivere. Semplicemente vivere, passeggiare, stare all'aria aperta, un bel bagno in un mare limpido, la sabbia sotto i piedi, la neve candida che mi circonda in una giornata invernale di sole, i miei quadri, la mia cucina, il mio piccolo orto sinergico, una serata con la mia famiglia e con le persone a cui voglio bene. Vivere, senza grandi pretese, ma vivere".

Dopo l'operazione tentò comunque di tornare alla sua passione, senza arrendersi mai, come team manager del Club Italia nel 2015, quindi, in campo con la formazione di B1 dell'Igor Volley Novara, ma negli ultimi mesi la situazione si era di nuovo complicata. "Molti conoscono la mia storia, dopo il difficile trapianto di fegato nel 2013 ho lottato per riprendere in mano la mia vita. Quest'anno, l'aggravarsi della mia situazione mi ha riportato qui al Niguarda per entrare nuovamente in lista. Nello stesso periodo mi è stato diagnostico un Tum...re al sistema linfatico, manco riesco a dirlo, ed ora inizierò le chemio".

"Non voglio entrare nei dettagli medici ma, se volete mandarmi un piccolo pensiero, una preghiera per i credenti, un po' di energia positiva che aiuti il mio corpo a fare piazza pulita di ciò che non va bene. Io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre come ho fatto in tutta la mia vita. Arrivederci a tutti. Sara''.

Sport italiano in lutto, morta la campionessa malata di epatite dal 2013. Il suo calvario