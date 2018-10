Lutto nel mondo dello sport italiano: il volley piange la dipartita, a soli 38 anni, di Sara Anzanello. Fu campionessa del mondo nel 2002. La giocatrice di Ponte di Piave aveva subito un trapianto di fegato dopo una gravissima forma di epatite contratta in Azerbaigian. Sara aveva lottato per anni, affrontando la riabilitazione e tornando anche a giocare in Serie B. Sara Anzanello non ce l'ha fatta: il mondo le è crollato addosso quel maledetto 14 marzo 2013 quando, mentre giocava nell'Azərreyl Voleybol Klubu, venne ricoverata a Milano per essere sottoposta urgentemente a un trapianto di fegato a causa di una epatite fulminante.

Dopo l’impegno come Support Manager per il Club Italia la Anzanello era tornata a giocare con l’AGIL Novara nella squadra di B1 nel ruolo inedito di opposto, ritirandosi al termine di quella stagione dall’attività agonistica. (Continua a leggere dopo la foto)



Centrale di talento, nella sua carriera Sara Anzanello ha vinto tutto. Il Mondiale, appunto, ma anche due coppe del Mondo (2007, 2011), due medaglie d'argento al World Grand Prix (2004, 2005), un argento agli Europei (2005) e due Bronzi al World Grand Prix (2006, 2008) cui va aggiunto il riconoscimento personale come "Miglior Muro" al World Grand Prix (2006). Il tutto con la bellezza di 278 presenze con la nazionale maggiore. (Continua a leggere dopo la foto)

Sara Anzanello anche a livello di club non si è fatta mancare niente: con l'AGIL Trecate, poi Asystel Volley, dove gioca per dieci anni, vince due Coppe Italia, due Coppe CEV e una Top Teams Cup, sfiorando per diverse volte la vittoria dello scudetto. Con Villa Cortese, dove si trasferisce nel 2009/10, vince due Coppa Italia e arriva alla finale scudetto per due anni consecutivi, perdendo sia contro la Robursport Volley Pesaro che contro la Volley Bergamo. Infine l'esperienza in Azerbaigian, all'Azərreyl Voleybol Klubu, prima di fermarsi nel marzo 2013 per l'insorgere della malattia. (Continua a leggere dopo la foto)



Malattia, quella di Sara Anzanello, che sembrava superata al punto da permetterle di tornare, nella stagione 2014-15, a lavorare come supporto team manager per il Club Italia, impegnato in Serie A2 e, nel 2015-16, in B1 con l'AGIL Volley di Novara prima del ritiro a fine campionato...

