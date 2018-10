È malato di leucemia. Da quando la notizia è stata diffusa, il mondo dello sport e i suoi seguaci sono tutti sotto choc. Lui, il più grande, il mitico, l’ineguagliabile si è ritirato dal ring per via della sua grave malattia. Roman Reigns, il wrestler più famoso del mondo, si è ritirato dal ring perché ammalato di leucemia. Reigns ha dato l’annuncio in diretta in tv poche ore fa, nel corso dello show più visto della World Wrestling Entertainment, Monday Night Raw. Reigns, che è cugino della star di Hollywoord nonché ex wrestler Dwayne “The Rock” Johnson, ha partecipato alle ultime quattro edizioni di Wrestlemania, ovvero lo spettacolo annuale più importante del mondo del wrestling.

Pieno di emozione, Reigns ha fatto sapere a tutti che il suo vero nome non è Roman ma Joe. La cosa più triste e sconvolgente, però, è la malattia, la leucemia, di cui Reigns ha parlato con nonchalance. Nel corso della diretta Roman Reigns ha fatto sapere di convivere da 11 anni con la leucemia. La malattia, per quanto grave, non gli ha impedito di essere un grande campione. Ora, però, ha avuto la meglio. Continua a leggere dopo la foto

Già perché di recente la leucemia si è ripresentata più forte che mai: ha infatti attaccato il suo sistema immunitario e Reings non può più combattere, almeno, per il momento, sul ring. Reigns ha promesso ai fan che cercherò di sconfiggere la leucemia e di tornare a lottare, nel frattempo, però, ha dovuto lasciare vacante il suo titolo di campione universale della WWE. Dopo il discorso, è tornato nel backstage, ha salutato il pubblico e, sulla rampa di accesso al ring, ha abbracciato i suoi due amici con cui ha scalato la vetta della WWE, Seth Rollins e Dean Ambrose. Continua a leggere dopo la foto

"Negli istanti iniziali di Raw, Roman Reigns è uscito per annunciare di aver convissuto con la leucemia per 11 anni e che il ritorno della malattia lo avrebbe costretto a rinunciare all'Universal Championship e prendersi un periodo di assenza dalla WWE. – recita un comunicato della WWE - Vestito in abiti civili, il Big Dog si è intrattenuto per un po' con i fan a bordo ring prima di abbandonare il personaggio di Roman Reigns e affrontare il WWE Universe come Joe, parlando dettagliatamente della sua storia di convivenza con la leucemia. (…) Ha detto che sarebbe tornato a casa per concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua salute, facendo però una precisazione prima di uscire”. Continua a leggere dopo la foto

Nel suo discorso Reigns ha detto: "Questo non è affatto un discorso d'addio!". Significa che il campione spera di tornare presto. E tutti i suoi fan sperano che tutto questo accada davvero. "Batterò la leucemia e farò il mio ritorno, così voi potrete rivedermi presto, molto presto”, ha concluso Reigns. Roman Reigns era atteso in Italia a metà novembre per due show, a Roma il 10 e a Bologna l'11.

