Un decesso inspiegabile e forse anche per questo ancora più tragico quello di Giada Dall'Acqua, pattinatrice a rotelle azzurra morta nel sonno a soli 28 anni. La ragazza, istruttrice ed ex atleta azzurra, è morta mercoledì 10 ottobre nella sua casa di San Giovanni in Marignano (in provincia di Rimini). La Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici, ha delineato un ritratto completo di Giada come atleta e non solo. Secondo quanto scrive la Fisr, la Dall'Acqua "aveva dedicato l'intera vita al pattinaggio a rotelle raggiungendo l'alto livello e vestendo la maglia azzurra in diverse occasioni. Al termine della carriera aveva indossato i panni di tecnico allenando per la Società Pietas Julia Pattinaggio di Misano Adriatico. Giada è scomparsa prematuramente, in punta di piedi a soli 28 anni, lasciando nel dolore più profondo il marito Thomas, la figlia di appena 18 mesi e la mamma Maria". Insomma una perdita importante per il pattinaggio a rotelle italiano, ma ovviamente ancora di più per la sua famiglia.



Sulla sua pagina Facebook sono già tantissimi i commenti di amici e conoscenti che esprimono cordoglio per la tragica scomparsa dell'ex pattinatrice, che neanche un mese fa, per la precisione lo scorso 16 settembre, si era sposata con Thomas, dal quale aveva avuto una figlia. Mercoledì dopo pranzo si era coricata per riposare e non si è più svegliata. I primi accertamenti del medico legale sembrano propendere per le cause naturali ma è stata comunque disposta l'autopsia.

Da tempo collaborava con la «Pietas Julia», la scuola di pattinaggio di Misano, la città in cui era cresciuta e dove aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pattinaggio. Ad annunciare la morte nel sonno di Giada Dall'Acqua è stato su Facebook la Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici:"Ciao Giada, lasci un grande vuoto nel pattinaggio artistico". Ma probabilmente ancora più commovente è stato il post pubblicato dalla Società Pietas Julia Pattinaggio di Misano Adriatico, la squadra per cui insegnava la 28enne - un passato in nazionale nelle specialità di Solo Dance e Coppia Danza.

Sulla paginaFacebook si legge:"Una inspiegabile immane tragedia. Giada è stata prima atleta, dall’età di 4 anni, poi allenatrice della nostra Società, fino a ieri quando è venuta a mancare improvvisamente all’età di 28 anni. Lascia la mamma, il marito e la figlia di un anno e mezzo insieme a tutti noi che siamo stati per lei 'la famiglia a rotelle' con cui condividere la sua grande passione per il pattinaggio. Ma la vita va avanti, e noi pur con il cuore a pezzi oggi saremo in pista come sempre per continuare quella attività che lei condivideva con noi e che sono sicura vorrebbe che così venisse fatto".

