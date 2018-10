Arriva la mega-onda e lei polverizza ogni record. L’impresa di Maya è da brividi

Ci vengono da tutto il mondo per cavalcare le onde più alte del pianeta. Si chiama Nazarè, sull'Oceano Atlantico, Estremadura portoghese, a nord di Lisbona e a sud di Porto. Paradiso dei surfisti, una spiaggia immensa, con quel picco di roccia che offre un panorama eccezionale dall'alto, su quelle onde gigantesche. Un cartello accoglie chi arriva con la scritta "Bem-Vindo às Maiores Ondas do Mundo", che non necessita di traduzione. In questa cornice spettacolare la surfista brasiliana Maya Gabeira lo scorso 18 gennaio ha battuto il record. La sportiva è riuscita a cavalcare un’onda di 20,72 metri. Il record di Gabeira è stato certificato il 2 ottobre con il Guinness World Records. Quello di surfare l'impossibile è una vecchia idea della brasiliana. "È da quando ho iniziato con il surf che volevo realizzare questo record", ha detto alla stampa brasiliana. (Continua a leggere dopo la foto)



"Avevo otto anni quando mi sono messa su una tavola, ora a 31 anni finalmente posso dire ce l'ho fatta". La surfista brasiliana ci aveva già provato. Andò malissimo: travolta dall'onda perse coscienza e rischiò di annegare, la salvarono per un soffio. "Dopo l'incidente di Nazaré 2013 sembrava che tutto questo dovesse rimanere soltanto un sogno, un sogno molto lontano. Ci è voluto un sacco di lavoro per essere di nuovo al 100 per cento", ha detto al Guinness World Records.

Ha dovuto attendere mesi prima che il suo straordinario record fosse riconosciuti, è stato persino necessario diffondere una petizione firmata da più di 20.000 persone, perché si riteneva che la registrazione di questa impresa femminile disturbasse alcune persone nel mondo del surf. Ora il prossimo obiettivo sarà quello di battere il record di Rodrigo Koxa che, sempre a Nazaré l'8 novembre 2017, guidò la sua tavola dento un'onda di 24,38 metri.

Visualizza questo post su Instagram #68feet Nazaré 🤩 Un post condiviso da Maya Gabeira (@maya) in data: Ott 1, 2018 at 7:10 PDT





L'impresa è stata valutata dai giudici in 80 piedi, corrispondenti a 24.38 metri. Il brasiliano ha battuto il precedente primato di 23.77 metri appartenente all'hawaiano Garrett McNamara, registrato nel novembre 2011. La mitica ondata di Nazaré, località portoghese, secondo alcune fonti può raggiungere anche i 30 metri di altezza ed è leggendaria per i surfisti ingoiati nell'acqua. "Tutta la mia vita l'ho dedicata al surfare grandi onde" aveva dichiarato Koxa, molto emozionato, nel corso della cerimonia.

