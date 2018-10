Brutto colpo per Francesco Totti. “Un danno enorme”, una vera ‘pugnalata’

Dal rapporto con Luciano Spalletti, l’allenatore con il quale ha avuto i maggiori attriti dopo Carlos Bianchi – il tecnico argentino che a metà anni ’90 arrivò a sponsorizzarne la cessione – alla presunta notte di fuoco con Flavia Vento pochi giorni prima della nozze con Ilary Blasi. Nell’autobiografia ‘Un capitano’ scritta a quattro mani con il giornalista Paolo Condò c’è tutto Totti e il tottismo. Sul rapporto con Spalletti, non invitato alla presentazione, aveva raccontato un l'esclusione dalla lista dei convocati - e l'allontanamento dal ritiro - per la sfida all'Olimpico con il Palermo a febbraio 2016. Erano i giorni del rinnovo contrattuale in bilico e, prima del match contro i siciliani, Totti rilascia un'intervista in cui chiede più rispetto da parte della società. Parole che non piacciono all'allora tecnico giallorosso che vuole parlare con l'attaccante. "'Che cosa devo fare io adesso?' - racconta Totti nel libro -. Se lo chiede tre volte in tono sempre più spazientito. (Continua dopo la foto)



'Mister, ma ha sentito l'intervista? Guardi che Vito l'ha registrata...'. 'Non me ne frega niente dell'intervista, conta quello che c'è scritto qui, sui giornali'. 'Guardi che di lei ho parlato soltanto bene, è alla società che ho chiesto più rispetto'". E poi: "'Basta, inutile proseguire, tanto non capisci. Hai sbagliato, e adesso vai a casa'" dice Spalletti. Poi il putiferio. Una delusione. Forse però non paragonabile a quella attuale. Pare infatti che l’autobiografia del pupone sia iniziata a girare tra i tifosi della Roma illegalmente.

Al momento, nello specifico, si contano oltre 10 mila copie scaricate in maniera illecita. Un danno economico decisamente non indifferente questo, sia per la casa editrice che per i ricavati del libro che, come molti sanno, Tottiavrebbe devoluto all’ospedale Bambin Gesù di Roma.“A Roma non si parla d’altro” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi “Il libro Un Capitano di Francesco Totti, invece che nelle librerie, sta viaggiando da un telefono all’altro attraverso WhatsApp”. (Continua dopo la foto)

Stando a quanto emerso, inoltre, “Pare che i tifosi abbiano scaricato illegalmente il libro per non doverlo comprare (il prezzo al pubblico è di 21 euro)”. Le copie messe in circolazione illecitamente, come anticipato sopra, sarebbero più di 10 mila. La caccia ai colpevoli, però, è ufficialmente partita.Della sua autobiografia, proprio recentemente, Francesco Totti è stato invitato a parlarne a Verissimo. Che l’intero ricavato del libro sarebbe stato devoluto in beneficenza, difatti, lo aveva detto lui stesso durante questa intervista. Il fatto che le copie del suo libro stiano viaggiando da un dispositivo all’altro alla velocità della luce, dunque, oggi non rattrista solo l’ex Capitano della Roma ma lascia l’amaro in bocca a molti, soprattutto se si pensa alle persone che di questo contributo economico (venuto a mancare a causa delle copie illegali diffuse) avrebbero potuto usufruirne.

