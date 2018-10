Momenti di paura per Filippo Magnini.Il campione di nuoto ha avuto un incidente mentre era in moto a Milano. Magnini è stato trasportato al pronto soccorso dove gli è stato ingessato il polso.Il pesarese è pure dolorante nella zona lombare. Dimesso dopo le medicazioni, è stato lui stesso a raccontare la disavventura sui social. Insomma, tanta paura ma per fortuna il dono di poter raccontare quanto accaduto. È stata una domenica da dimenticare per Filippo Magnini. L’ex nuotatore è stato investito a Milano, mentre era in sella alla sua moto da un’auto che ha mancato la precedenza. Fortunatamente nessuna conseguenza grave: solo un polso ingessato, una grossa botta al bacino e tanto dolore. (Continua a leggere dopo la foto)



"Un’auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino" ha scritto l’ex nuotatore sui social accanto alla foto che lo ritrae con il polso ingessato. (Continua a leggere dopo la foto)

"Qualcuno mi ha detto... 'sei stato fortunato!' E io: 'SI'. Ma a dire la verità non mi è andata bene! Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto! Sicuramente poteva andare peggio, quello sì,molto peggio e qui dico che mi è andata bene?? ma fortunato no". Instagram stories anche per la fidanzata Giorgia Palmas, che scrive al campione: “Nonostante tutto sei sempre il più bello, elegante, sorridente e gentile con tutti”. Filippo si è ritirato un anno fa a 35 anni durante i campionati invernali di Riccione. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex fidanzato di Federica Pellegrini affrontando un’altra battaglia: il 15 ottobre a Roma dovrà affrontare il Tna, che dovrà giudicare la richiesta della Procura Nado di squalifica antidoping per uso o tentato uso (8 anni). Magnini è stato scagionato dalla Procura nel processo al nutrizionista Guido Porcellini.

