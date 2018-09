“Ma dai?”. Applausi per baby Totti: il gesto di Cristian vale più di un gol 

Fair play e un ottimo inglese davanti alle telecamere per Cristian Totti, primogenito dell’ex capitano Francesco e della showgirl Ilary Blasi. Il giovane si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Durante un torneo di calcio internazionale, tenutosi a Madrid, per ragazzi Under 14, il giovane Totti che era lì con la Roma ha rinunciato a segnare un gol, dopo essersi scontrato con il portiere avversario che è rimasto a terra. Quindi si è fermato e ha permesso all’altro giocatore di essere soccorso. Visto l’episodio, una tv locale ha voluto fargli raccontare il fatto e Cristian ha dato sfoggio di un fluente inglese, risultato della frequentazione di una scuola internazionale. "Per me era importante sapere che stesse bene, non mi importava del gol - ha spiegato Cristian, che gioca in attacco, quasi sempre con la maglia numero 9 -. Lui mi ha detto che non gli importava, ma che era felice che fossi andato da lì. (Continua a leggere dopo la foto)



L’allenatore, poi, mi ha detto che avevo fatto un buon lavoro ed era orgoglioso di me". Nonostante il cognome importante, per il momento la famiglia Totti non si è mai espressa in favore di una carriera di calciatore professionista per Cristian. Il ragazzo, che a novembre compirà 13 anni, per il momento gioca nel settore giovanile della Roma. Cristian Totti, attaccante dei giovanissimi fascia B (i nuovi Under 14), classe 2005, prova a non sentire il peso di un cognome che è impossibile scrollarsi di dosso, aiutato dal premuroso papà, che non lo pressa e lo lascia piuttosto libero di fare le sue scelte.

Simile al padre anche nel carattere, Cristian Totti, sempre allegro e con la battuta pronta, con il suo grandissimo gesto, ha emozionato il web. Il video dell’intervista che baby Totti ha rilasciato dopo il torneo a Madrid è stato ritwittato tantissime volte su Facebook e Twitter e in molti si sono complimentati con lui per il grandissimo esempio di fairplay.Nel filmato diffuso sull’account Twitter dell’organizzazione, il giovane Cristian comprende senza problemi l'inglese parlato della giornalista e risponde con altrettanta scioltezza a tutte le domande.

L'Australia ci prova per Francesco Totti e Andrea Pirlo. Contratto a gettone per i due campioni del mondo nel 2006 con l'Italia: il fuoriclasse ex Roma e il metronomo che ha vinto tutto col Milan sono finiti nel mirino dell'APIA Leichhartdt e dell'Avondale FC. Come riporta Fox Sports, per Francesco Totti si è mosso l'APIA Leichhartdt: quarti di finale contro Adelaide United e voglia di avere con sé, il prossimo 26 settembre, il dirigente giallorosso. La dirigenza australiana punta sulla mediazione di Giuseppe Giannini, ma la missione sembra impossibile.

“Ti porterò sempre nel cuore”: il dolore di Francesco Totti per la sua morte