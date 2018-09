“Precipitato con l’auto”. Calcio in lutto: la notizia gela la serie A: addio al calciatore

Un grave lutto ridimensiona l’euforia di un giorno importante, per il Cagliari, con la Sardegna Arena che oggi compie un anno. Invece, è arrivata la tragica notizia. Un incidente stradale ha messo fine alla vita e alla carriera di Krystian Popiela, ex giocatore della Primavera del Cagliari. Il dramma è accaduto in Polonia. A darne notizia è stato il sito del club dove il calciatore militava, lo Stal Rzeszow. “Il Cagliari Calcio, profondamente addolorato dalla tragica notizia, si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane Krystian Popiela, scomparso ad appena 20 anni. Popiela arrivò in Sardegna a 17 anni debuttando in Primavera nel gennaio 2016: attaccante centrale forte fisicamente, giocò 10 partite dando il suo importante contributo alla conquista dei play-off, proseguendo poi la carriera nella sua Polonia''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Sempre sorridente, - si legge ancora nel comunicato stampa diffuso dal Cagliari Calcio - durante la permanenza in Sardegna seppe conquistare l’affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti. Ciao, Krystian” si legge nella nota pubblicata dal club sardo. Il ragazzo era arrivato in Sardegna a soli 17 anni e aveva debuttato in Primavera nel gennaio del 2016.

“Sempre sorridente, durante la permanenza seppe conquistare l’affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti”, prosegue la nota. Che si chiude con un saluto semplice, ma profondamente sentito: “Ciao, Krystian”. Le dinamiche dell’incidente. Stando a quanto riportano i media polacchi, Popiela avrebbe perso il controllo dell’auto in una curva. L’impatto ha piegato la resistenza delle protezioni del bordo stradale e la vettura è precipitata.

Con la maglia del Wisla Plock, nella passata stagione Popiela era riuscito a giocare due partite nella massima divisione polacca mentre non aveva ancora debuttato in quella cominciata lo scorso luglio. L'ex giovane attaccante della Primavera rossoblù è deceduto nella giornata di domenica a seguito di un brutto incidente automobilistico avvenuto in Polonia, precisamente sull'autostrada A4, in località Wola Wielka, vicino a Debica.

