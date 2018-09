“Morto dopo un selfie con gli amici”. L’orribile fine a soli 16 anni

Era scomparso nel nulla all'improvviso, dopo aver scattato una foto che lo vedeva sorridente insieme agli amici. Poi più nulla, nessuna informazione, con l'ansia e l'apprensione della famiglia a crescere ora dopo ora. Alla fine, purtroppo, la terribile scoperta, una morte orribile avvenuta a soli 16 anni. Un paese intero piange per la scomparsa di Harry Sykes, ragazzo con la passione per il rugby venuto a mancare in Francia mentre era in tour nel Paese transalpino con l'élite della Halifax Rugby League Academy. All'improvviso, si erano perse le sue tracce. Le ricerche si sono subito concentrate nei pressi del Lac de la Cavayèrele, con l'aiuto dei sommozzatori: in quella zona Harry e i suoi amici avevano scattato delle foto prima della scomparsa del giovane, che è stato ritrovato senza vita alle 23 di mercoledì sera, come afferma il quotidiano britannico Telegraph. (Continua a leggere dopo la foto)

"Siamo devastati oltre ogni parola nel confermare che uno dei nostri giocatori è morto ieri, mercoledì 5 settembre – si legge in un post su Facebook della squadra – era un giovane veramente gentile, onesto e impegnato". Anche le massime autorità del rugby britannico hanno espresso le loro condoglianze per la tragedia, con l'ad della Rugby Football League che ha affermato di essere "rattristato dalla tragica notizia". (Continua a leggere dopo la foto)

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia, gli amici e i compagni di squadra di Harry in questo momento triste" ha detto in una nota. Un funzionario del consiglio locale ha detto al Mail Online: "L'allarme ai servizi di emergenza è stato dato dopo la sua scomparsa e sono state effettuate numerose ricerche in acqua che hanno coinvolto i sub". (Continua a leggere dopo la foto)

"Era poco prima delle 23 di mercoledì - si legge ancora sulle pagine della testata inglese - quando hanno trovato il cadavere della persona scomparsa dopo due ore nell'acqua". La fonte ha detto che l'autopsia è avvenuta giovedì e i risultati saranno resi disponibili a tempo debito.

“Oops”. Diletta Leotta, l’incidente sexy fa impazzire i social

fbq('track', 'STORIE');