Lo scorso giugno, subito dopo il terribile incidente, in Germania aveva preso il via una iniziativa di crowfounding, una raccolta fondi per aiutare Kristina e la sua famiglia: #staystrongkristina è l’hashtag, staystrongkristina.de il sito di riferimento perché - come dice il titolo della pagina - improvvisamente tutto è diverso. "Questa piccola donna adesso ha carisma e un atteggiamento contagioso, ma ora dobbiamo stare insieme e sostenere lei e la sua famiglia lungo la strada. #staystrongkristina... improvvisamente tutto cambia". si leggeva sul sito di raccolta fondi. E purtroppo tutto cambia davvero. Perché Kristina Vogel è rimasta paralizzata alle gambe. Lo racconta lei stessa in una lunga intervista concessa al giornale tedesco der Spiegel: ha perso l'uso degli arti inferiori, cadendo nell'incidente subito durante l'allenamento del 26 giugno a Cottbus. (Continua a leggere dopo la foto)

"Comunque la si voglia dire, non posso più camminare", ha affermato. L'incidente risale allo scorso fine giugno, quando la Vogel mentre si allenava su una pista di cemento a Cottbus qui si è scontrata ad alta velocità con un altro ciclista, rimanendo paralizzata alle gambe. Nell'intervista la tedesca ha raccontato che il suo midollo spinale è reciso a livello della settima vertebra. La Vogel ha perso ogni sensibilità nelle gambe. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sento la mia pelle, ma non c'è reazione, le mie gambe non sentono il contatto, è difficile da descrivere. Se mi dedicherò allo sport paralimpico? Non so se voglio tornare un giorno all'attività agonistica e, eventualmente, in quale disciplina". Ma Kristina Vogel ci tiene a precisare che almeno un lato positivo da questa drammatica vicenda c'è: "Posso prendermi del tempo. Per la prima volta nella mia vita, non ho niente da fare, voglio approfittare di questa situazione". Qualche anno prima, nel 2009, l'atleta era già rimasta vittima di un altro brutto incidente, andando a sbattere con la bicicletta contro un veicolo, tanto da rimanere in coma artificiale per due giorni. Poi il risveglio e una carriera da sogno... (Continua a leggere dopo la foto)





Tre anni dopo a Londra, alle Olimpiadi 2012, riuscì a vincere l'oro olimpico nello sprint di squadra insieme a Miriam Welte e nel 2016 è diventata la prima tedesca a salire sul gradino più altro sempre nello sprint e nonostante una sella rotta. Oltre ai due titoli e un bronzo olimpici, la Vogel, specialista nelle discipline veloci, in carriera ha vinto ben 11 titoli mondiali (oltre a un argento e quattro bronzi) e quattro titoli europei.

Leggi anche:

“Non riesco più a muovermi”. Gonfia i palloncini per il figlio e resta paralizzata

fbq('track', 'STORIE');