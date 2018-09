“Ho rotto il giuramento”. Max Biaggi spiazza tutti così, all’improvviso

Un incidente che ha segnato profondamente la sua vita e quella delle persone che gli stavano intorno, quello capitato a Max Biaggi lo scorso 9 giugno, quando sul circuito di Latina, durante un allenamento, aveva riportato delle fratture multiple, finendo ricoverato in ospedale al San Camillo di Roma dove era rimasto per trenta giorni. Una volta superati quei momenti terribili, il pilota aveva rivelato di aver fatto una promessa solenne al padre, che era stato in ansia come tutti gli amici, i parenti e i fan di Max, costretto a lottare tra la vita e la morte. Biaggi aveva infatti giurato al padre che non gli avrebbe mai più dato preoccupazioni, spiegando così di aver deciso di mettere la parola "fine" alle avventure su due ruote che lo avevano visto come protagonista per tanti anni, scolpendo il suo mito tra gli appassionati di sport italiani. (Continua a leggere dopo la foto)

Una promessa che però, a quanto pare, il pilota ha ora deciso di rompere a sorpresa, sorprendendo anche i suoi fan di vecchia data. Max Biaggi è infatti tornato sulla moto. Si è trovato fianco a fianco con Loris Capirossial Mugello, così come accaduto in tante stagioni di Motomondiale in passato. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista approfittando del sedicesimo appuntamento stagionale con gli Aprilia Racers Days 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

"Bellissimo! Certo, quello che facevamo in gara è irripetibile ma con questa moto si va veramente forte e Loris ha sempre il suo stile, così è stato come fare un tuffo nel passato" ha detto Biaggi. Il pilota ha poi aggiunto: "Questa RSV4 è una moto nata per il circuito, mi è sembrato di tornare sulla mia SBK, si va veramente forte e il divertimento è tanto. Una esperienza certamente da ripetere". (Continua a leggere dopo la foto)

Nelle scorse settimane Max Biaggi aveva espresso anche parole d'incoraggiamento per Andrea Iannone, alle prese con una nuova avventura in sella: "Spero che tra lui e l'Aprilia sia subito amore". All'epoca dell'incidente il pilota era legato sentimentalmente alla cantante Bianca Atzei, che gli era stata accanto in quei giorni durissimi. Poco dopo era però arrivata la rottura tra i due.

“Volete sapere come mi ha lasciato?”. Bianca Atzei, mai asfaltato ‘così’ Max Biaggi. “Non me lo meritavo”