Un campione rimasto nel cuore dei tantissimi tifosi che sono cresciuti con le sue imprese sportive, un mito costruito successo dopo successo e al quale ancora oggi gli italiani sono molto affezionati. Un dramma improvviso, quello che ha coinvolto ormai quasi cinque anni fa Michael Schumacher, l'ex pilota di Formula, mentre era in vacanza con amici e parenti sulle Alpi francesi. Il tedesco aveva subito un grave trauma cranico mentre sciava: il 29 dicembre 2013 era stato trasportato in aereo all'ospedale di Grenoble per un intervento neurochirurgo immediato, subendo due operazioni salvavita. Schumacher era rimasto in coma e i medici descrivevano come estremamente gravi le sue condizioni: da sempre, infatti, sono convinti che sarebbe morto se non avesse indossato un casco a sci. Dal settembre dell'anno dopo, il 2014, sulle condizioni di salute di Michael Schumacher era sceso il silenzio, con tante indiscrezioni uscite di volta in volta sui giornali e mai confermate ufficialmente. (Continua a leggere dopo la foto)

Schumacher era stato trasferito da Grenoble a Losanna e le testate di tutto il mondo avevano iniziato a lanciare ipotesi sulle sue condizioni. L'avvocato del tedesco aveva spiegato, circa un anno dopo, che Schumacher non poteva camminare e che non riusciva a reggersi in piedi neppure con l'assistenza dei suoi terapeuti. Dopo il ricovero a Grenoble e la riabilitazione a Losanna, era tornato a Ginevra, dove è stata costruita una struttura medica speciale per la riabilitazione e le cure. Ora, ecco arrivare la novità. (Continua a leggere dopo la foto)

La testata francese Paris Match ha infatti pubblicato alcune notizie sul conto del 49enne. In particolare, a colpire i fan è il fatto che, secondo quanto si legge nell'articolo, Schumacher "piangerebbe" ogni volta che si trova di fronte a un bel paesaggio naturale. "Quando il pilota viene fatto sedere su una sedia a rotelle davanti a uno scorcio mozzafiato, non riesce a trattenere le emozioni e i suoi occhi iniziano a lacrimare". (Continua a leggere dopo la foto)

Sulle orme del grande campione tedesco c'è ormai da tempo il figlio Mick, che con il padre condivide la passione per le quattro ruote e che ha da poco ottenuto la sua prima, prestigiosa vittoria in Formula Tre. I fan del ferrarista si augurano che il ragazzo possa riuscire a eguagliare le imprese del padre, ancora oggi tra i piloti più amati di sempre dagli italiani.

