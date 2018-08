“Vuole farmi abortire”. La pesante accusa della moglie del calciatore di Serie A

Quando una coppia si rompe, inevitabilmente vengono a galla rancori e tensioni che nessuno aveva mai intuito, covate e pronte a esplodere quando l'occasione si fa propizia. Proprio per questo, però, sarebbe meglio evitare di rendere pubblici i propri guai, trasformando i social network in un grottesco teatrino con gli utenti a osservare, armati di popcorn virtuali. Ha davvero dell'incredibile quanto sta accadendo tra il calciatore del Milan Hakan Çalhanoğlu (24 anni), e la moglie Sinem Gündoğdu di 23 anni. Qualche giorno fa, senza preavviso alcuno, il centrocampista della squadra italiana aveva annunciato la separazione tra i due, parlando di motivi gravissimi che avevano portato alla fine della loro relazione. E sottolineando come non c'erano margini per recuperare il rapporto, ormai compromesso. Il tempo di far circolare il messaggio in rete ed ecco arrivare la risposta, sempre tramite etere, di Sinem. (Continua a leggere dopo la foto)

Cosa ci sia dietro la rottura non è dato saperlo. I media turchi hanno subito ipotizzato che il calciatore fosse stato tradito dalla moglie. Nelle ore successive è invece emersa una versione diversa: la donna avrebbe accusato il compagno di infedeltà, mandandolo su tutte le furie al punto da spingerlo ad allontanarsi da lei. Comunque siano andate le cose, la telenovela si è presto arricchita di un altro passaggio. Sinem ha infatti sottolineato di essere incinta. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non ho mai tradito Hakan, né durante il fidanzamento né durante il matrimonio – ha precisato la 23enne –. Inoltre su Internet non ci sono foto mie con altri uomini. Chi ha gli occhi per vedere può farsi un'idea, chi vuole fare buona impressione su Hakan vede la realtà in maniera diversa". Poi la donna ha affrontato il problema del bambino in arrivo: "Sì, sono incinta – ha confermato – Avevamo entrambi il desiderio di diventare genitori. Ho saputo del bambino solo quando avevamo già parlato di divorzio". (Continua a leggere dopo la foto)

A far ancora più scalpore è il fatto che, secondo Sinem, il calciatore del Milan le avrebbe consigliato di abortire: "Gli ho detto che il bambino non pagherà per errori altrui e che verrà al mondo anche se lui mi ha consigliato altro... Volevo rendere nota la gravidanza solo dopo i 3 mesi, che sono sempre a rischio, ma grazie di avermi tolto questo diritto con dei post sui social".

