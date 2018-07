Un'aggressione folle, terribile. Che rischia di avere delle serissime conseguenze per Daisy Osakue, la ragazza italiana di colore che ieri è stata centrata al volto e ferita da un uovo partito da un'auto in corsa, sfrecciata al suo fianco nella notte. Tutto è successo a Moncalieri, comune nella città metropolitana di Torino, in Piemonte. La ragazza, primatista under 20 di lancio del disco per il nostro Paese, rischia ora di dover saltare i prossimi Europei di atletica. Dopo l'aggressione, la giovane è stata trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino: ha riportato un'abrasione alla cornea e non dovrà essere operata. Gli aggressori e gli occupanti del Fiat Doblò sono ricercati dai carabinieri, secondo cui l'azione non è riconducibile a motivi razziali. Infatti quando è stata colpita Daisy era insieme a un gruppo di amici. Come emerso successivamente, però, al momento in cui è stata colpita la ragazza stava attraversando la strada da sola. (Continua a leggere dopo la foto)

La campionessa, 22 anni, ha riconosciuto il modello dell'auto, fornendo immediatamente la preziosa informazione alle forze dell’ordine che sono ora alla ricerca dei responsabili dell'accaduto. La stessa auto, si apprende ancora dagli investigatori, era già stata segnalata nei giorni scorsi, sempre a Moncalieri, per aver lanciato le uova conto i passanti. Secondo la diretta interessata, però, si tratterebbe di un episodio di razzismo. (Continua a leggere dopo la foto)

Daisy ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky: "Si è trattato di un episodio di razzismo. Mi hanno scambiata per una prostituta di colore che in tante frequentano la strada dove sono stata aggredita. Comunque adesso sto abbastanza bene e agli Europei di Berlino ci vado". Sono due gli episodi analoghi all'aggressione nei confronti di Daisy Osakue avvenuti nei giorni scorsi a Moncalieri. Lo rendono noto i carabinieri del Comando provinciale di Torino. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio, riferiscono gli investigatori dell'Arma, un pensionato ha segnalato ai carabinieri lanci di uova contro la sua abitazione, in strada Sanda 47. Il 25 luglio, intorno alle 23, tre donne, appena uscite da un ristorante di strada Genova, sempre a Moncalieri, sono state colpite da uova tirate da una macchina che viaggiava a tutta velocità. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, sospettano che i responsabili siano gli stessi dell'aggressione all'atleta della nazionale azzurra.

”Fare film con i neri rovina la carriera” con questa frase il razzismo approda nel mondo a luci rosse (o forse è solo invidia)? Ecco la verità