Chi crede nell’oroscopo e nei segni sa bene che ad ognuno di essi corrisponde un determinato carattere. Ci sono dei segni che non avremmo mai pensato fossero inseriti nella classica di quelli da evitare. Ma voi sapete come far breccia nel cuore di un focoso Ariete piuttosto che di un dolce Toro? Adesso vi stiliamo la classifica dei segni da evitare, anche se all’apparenza potrebbero sembrare dolci. Partiamo ad esempio dal capricorno, al numero 5 della nostra classifica (22 dicembre – 20 gennaio). È molto importante per te evitare di stare con l’uomo che non aggiunge colore, vitalità o varietà alla tua vita. Non vuoi mai stare con qualcuno che è troppo serio e ferito.

Devi stare con qualcuno che può scatenarsi; un ragazzo con un grande senso dell’umorismo. Devi stare con qualcuno che possa renderti felice in ogni momento della giornata. Non accontentarti di un ragazzo posato e poco ironico. Meriti decisamente di più. Al 4 troviamo l’ariete: (21 marzo – 19 aprile). Ci sono voluti alcuni tentativi, ma alla fine sei giunta alla meta. Nelle tue relazioni precedenti, avevi sempre questa sensazione di ansia persistente, confusione e incertezza. Tuttavia, quando trovi la persona con cui sei destinata a condividere il resto della tua vita, tutto questo va fuori dalla finestra. Diventi sicura, audace, forte, e con uno sguardo positivo sul futuro della tua vita amorosa. (Continua dopo la foto)











Al 3 lo scorpione: (23 ottobre – 22 novembre). Sei dura come il Muro di Berlino. Sei solita essere chiusa e misteriosa. Eri come una tartaruga che non ha mai voluto uscire dal suo guscio finché non hai incontrato l’uomo della tua vita. Questa persona ti renderà un pò più fiduciosa e aperta. Ti darà anche il tipo di conforto di cui hai bisogno per aprirti un pò di più al resto del mondo. (Continua dopo la foto)

















Al secondo posto il leone (23 luglio – 22 agosto). Probabilmente lo sai, ma tendi a stare sopra un piedistallo per un sacco di tempo. Pensi sempre di essere migliore delle persone con le quali interagisci. Pochissime persone al mondo possono effettivamente vantare la vostra fiducia. Molti dei tuoi amici ti tollerano. Ma quando incontrerai l’uomo giusto, quella persona sarà in grado di scacciarti dal tuo piedistallo – e starai comunque bene con lui. (Continua dopo la foto)



E al numero 1, udite udite, il toro (20 aprile – 21 maggio)Tu tendi a fare molto affidamento su te stessa proprio come un Toro. Sei testarda e hai difficoltà a fidarti delle opinioni degli altri. Tendi ad essere molto vicina e intollerante rispetto alle altre prospettive … tranne quando incontri l’uomo giusto. Per questa persona, sei aperta come non lo sei mai stata a nessuno che tu abbia mai incontrato. Allora, vi ci ritrovate?

