Loreto: il bimbo non aveva più speranze, il papà non si rassegna e lo porta dalla Madonna

Secondo la leggenda furono gli angeli a portare a Loreto la casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla celebrazione dedicata alla Madonna di Loreto, il prossimo 10 dicembre. Gerry era solo un bambino quando un farmaco contro la polmonite gli creò uno choc anafilattico. Istantaneo, fulmineo, così aggressivo da non lasciare neppure lo spazio di parola. Quando la madre si è accorta di quanto stava succedendo e ha avvisato i soccorsi la situazione era già compromessa. Il parere dei medici non lascia spazio a speranze ma si decide di provare il tutto per tutto.



Gerry viene portato in ospedale e sottoposto a tutte le cure del caso ma dal piccolo non arrivano segnali incoraggianti. Gerry era scivolato in un come sempre più profondo. La madre lo assisteva, impotente, nei suoi ultimi momenti di vita, mentre il padre si precipitava in ospedale, per riportare il figlio a casa, ritenuto ormai perduto. Mentre viaggiava verso l’ospedale, il padre sentì la necessità di fare tappa a Loreto.

Più si avvicinava a quel luogo benedetto dalla Madonna, più si sentiva fortificato nella fede e sopratutto nella speranza che suo figlio potesse ancora salvarsi. Ed effettivamente fu così. Quando arrivò in ospedale, infatti, i medici stavano già staccando i macchinari che tenevano legato il bambino alla vita, poiché non ne aveva più bisogno, si era ripreso del tutto. Una storia che lascia increduli ma che non è la sola. Molti infatti sono i casa registrati.

Tra le grazie della Madonna di Loreto infatti si annoverano un gran numero di guarigioni inspiegabili e di improvvise gravidanze liddove la scienza aveva assolutamente negato la possibilità di avere figli. Proprio di recente una donna ha riacquistato la vista, circostanza che la scienza considerava non remota, ma impossibile. Il numero di avvenimenti inspiegabili è così alto che furono istituiti anni fa a Loreto l’Ufficio delle Constatazioni Mediche e il Comitato Medico Internazionale.

