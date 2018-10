“Papa Francesco è caduto”. L’annuncio del Vaticano: “Come sta il Santo Padre”

Il Papa è caduto. Per fortuna tuttavia, solo un grande spavento, a quanto pare, e niente di più. Il pontefice, infatti, questa mattina è caduto prima di rientrare nella sua residenza di Santa Marta: stava tornando dalla riunione del sinodo insieme agli altri vescovi. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il portavoce della sala stampa Vaticana, Greg Burke. “Stava rientrando in casa ed è inciampato – ha detto Burke ai cronisti presenti che si apprestavano a documentare i lavori del sinodo dei vescovi, facendo il tradizionale punto con il portavoce della sala stampa -. Ma si è rialzato, state tranquilli”. Papa Francesco, 82 anni il prossimo 17 dicembre, non è nuovo agli scivoloni. Nel corso della messa in Polonia, nella città della madonna nera, Czestochowa, è caduto mentre stava celebrando, rialzandosi prontamente con l’aiuto dei ministranti. L’inconveniente si era verificato nel 2016, ma si è ripetuto anche nel corso di un’altra celebrazione religiosa, questa volta a Ginevra in Svizzera. (Continua dopo la foto)



Jorge Mario Bergoglio ama camminare a piedi per fare ritorno nella sua residenza di Santa Marta: con ogni probabilità, la volontà di procedere autonomamente anche in occasione del rientro dal sinodo dei vescovi del 9 ottobre 2018 lo ha portato a mettere il piede in fallo. Fortunatamente, secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, senza particolari conseguenze. La caduta più “preoccupante” (ma solo perché vista da milioni di persone in tutto il mondo), fu appunto quella polacca, come dicevamo.

Dopo il grande spavento di quella volta, il Papa si rialzò subito e proseguì la celebrazione normalmente. Poi in serata al Parco Blonie, nella cerimonia di accoglienza con oltre 700 mila ragazzi di 178 paese, il Papa citò la famosa canzone degli alpini, per la quale “quando si sale in montagna l’importante non è non cadere ma non rimanere caduti”. “Non c’è stata nessuna conseguenza per Papa Francesco dopo la caduta di questa mattina nel Santuario di Auschwitz. Me lo ha confermato lo stesso Pontefice al quale ho chiesto personalmente”, disse dopo qualche ora il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi nel briefing conclusivo della seconda giornata di Bergoglio in Polonia.

Descrivendo la caduta del Pontefice, il direttore della Sala Stampa sottolineò che “appariva abbastanza facile, quasi naturale, cadere vista la collocazione dell’altare molto vicino ai gradini”. Non possiamo che sperare che anche questo episodio finirà con una bella risata, tipica di Bergoglio e un “continuiamo”.

