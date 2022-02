Si chiama Zeudi di Palma, ha appena 20 anni ed è Miss Italia 2021. La giovanissima, campana, è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. La notizia è arrivata in tardissima serata, in pratica nella notte. Zeudi, era arrivata lì grazie al primo posto raggiunto per Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’università ma è anche una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania).

Tra l’altro, durante la diretta, c’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi di Palma, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci. La ragazza poco dopo racconterà: “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

La Campania, con Zeudi di Palma, conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria, conquistata a Tropea durante le vacanze estive.





Si chiama Zeudi in onore dell’attrice (Araya) che tanto piaceva al padre che l’ha abbandonata quando aveva due anni. Ha un fratello e una sorella di poco più grandi, Asia e Giuseppe, cui è molto legata. Vive a Scampia e studia sociologia all’Università di Napoli. Dedica la vittoria alla mamma Maria Rosaria.

È Zeudi a raccontarlo: “È donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa. Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli.