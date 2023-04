“Eri una bellissima anima”. Spettacolo in lutto, la notizia della sua scomparsa ha colpito tutti

Mondo dello spettacolo e della musica in lutto per la scomparsa dell’artista. In Italia era conosciuta per aver vinto il titolo del concorso Italia Drag Queen. La notizia della sua morte ha fatto il giro del web lasciando attoniti i tantissimi amici, followers, fans. Era famosissimo nel mondo underground e doppiamente da quando nel 2020 aveva conquistato il titolo di Miss Drag Queen Italia. Penelope Please è morta all’età di 50 anni.

Come ricostruisce il Secolo XIX, aveva fatto anche corsi di seduzione a Genova, in una boutique di via dei Giustiniani, con la sua personalità eccentrica, la simpatia, il suo anticonformismo. Sapeva scherzare ma al contempo far pensare. Era un’artista poliedrica, dirompente, sensibile. “Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! Rimarrai per sempre la nostra Miss”.

Penelope Please, la drag queen è morta all’età di 50 anni

È il messaggio di cordoglio della pagina Facebook “Miss Drag Queen Italia“. Marco Marras Casu in arte Penelope Please è scomparso all’età di 50 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Se ne è andato circondato dall’affetto e dall’amore della famiglia, del compagno e dei tanti amici che in questo periodo gli erano stati accanto.

“L’intera comunità drag ed il Mamamia si stringono alla famiglia e ai suoi affetti più cari” si legge ancora sui social. “Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Marco Marras Casu, conosciuto nel mondo drag e non solo con il suo nome d’arte Penelope Please”, ha scritto su ArciGay Savona.

“Marco è stato un attivista per la collettività #LGBTQIA+ savonese, facendo anche parte del direttivo di Arcigay Savona. Come Penelope Please è stata un personaggio importante del mondo drag italiano, arrivando a vincere Miss Drag Queen Italia nel 2020 a Torre del Lago. A Genova e in Liguria spesso presente alle serate LGBTQIA+ per farci ridere. Ci mancheranno la sua trasgressione, la sua colorata esplosività sul palco e la sua comicità libera e forte. Arcigay Savona, Arcigay Genova e Arcigay Liguria si stringono attorno a chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene in questo momento di profonda tristezza. Ciao Penelope! ❤️”.

Penelope Please ha vinto il titolo nel 2020 al Mamamia di Torre del Lago, in Versilia. A convincere i giudici era stata l’ironica e divertente performance sulle note di “Androloga” cover-parodia di “Andromeda”, brano di Elodie cantato al e cantato al Festival di Sanremo di quell’anno. Per alcuni anni ha condotto un programma su Radio 104.