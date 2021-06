L’estate 2021 è cominciata ufficialmente anche se sono settimane che le vip hanno iniziato a scoprirsi. Instagram già pullula di foto e video in costume, in vacanza e non, e anche Sharon Stone, diva tra le dive, ha salutato l’arrivo dell’estate sfoggiando un due pezzi che mette in risalto il suo fisico perfetto a 63 anni.

“Happy summer!”, ha scritto la star di Basic Instinct che, riteniamo sia universalmente riconosciuto, non potrebbe essere più bella di così. Anche se sono trascorsi anni da quando Sharon Stone stregò il mondo accanto a Michael Douglas diventando un emblema di sensualità e bellezza (il film cult è datato 1992) da allora l’attrice non ha perso un pizzico del suo fascino. Lo dimostra questa nuova foto in bikini che non a caso ha fatto subito il giro del mondo.

Sharon Stone saluta l’estate con un bikini: pazzesca a 63 anni

Nel nuovo scatto ecco la diva di Hollywood sorridente, senza un filo di trucco sul viso e con indosso un modello sportivo di un giallo acceso con top superiore e mutanda a vita alta. Chiaramente la foto non è sfuggita a colleghi e fan che hanno commentato notando quanto Sharon Stone sia in perfetta forma fisica.







I suoi segreti? Dieta equilibrata e duro allenamento che l’attrice ha seguito anche durante il lockdown per tenersi in forma. “La mia routine di allenamento consiste in 30 squat al giorno e sollevo palloni da 3 chili che sembrano piombo mentre guardo la tv – ha confessato al Daily Telegraph -. Ma solo perché in questi giorni non posso andare in palestra”.





“La nostra bellezza e il nostro aspetto fisico contano. E non ti rendi conto di quanto siano importanti finché non iniziano a sparire. Se qualcuno dice il contrario, dice una grossa, grassa, stupida bugia”, ha detto ancora Sharon Stone, che di base vive a Los Angeles, ma d’estate si trasferisce spesso in Nuova Zelanda dove possiede un ranch.