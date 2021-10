Si torna a parlare del caso Mietta a Ballando con le Stelle. La partecipante del programma ha infatti contratto il Covid e non ha potuto partecipare alla puntata di sabato. A contrastarla pubblicamente c’è Selvaggia Lucarelli che dopo aver chiesto se la cantante fosse vaccinata, durante la diretta, è tornata sull’argomento. “Dal mio punto di vista deve stare a casa, non va a esporre a rischi seri persone più anziane o fragili […] – dice la Lucarelli – Se partecipi a Ballando senza essere vaccinata vai anche ad esporre ad un rischio una produzione di un evento televisivo. […]”.

“Facciamo che ci crediamo, i problemi di salute sono un grande cavallo dei no-vax. A me non interessa che tu non sia vaccinata per cavoli tuoi o per ragioni ideologiche. In una situazione del genere è meglio che tu stia a casa, non partecipi. O al limite ti togli dall’imbarazzo e quando ti si fa una domande del genere in trasmissione dici: ‘Purtroppo non ti posso dire la ragione per cui non mi sono vaccinata però ti posso dire che non appena supererò questo problema di salute mi vaccinerò, perché non vedo l’ora’”.

Poco prima di questo pensiero della Lucarelli, a prendere le difese di Mietta è stato Guillermo Mariotto, in diretta a Domenica In, che rivela che la cantante ha in realtà dei problemi di salute personali che le impediscono di farsi vaccinare. Poco dopo è direttamente Mietta a sottolineare a mettere i puntini sulle i.





Mietta, dopo l’attacco ricevuto in trasmissione dalla giornalista, ha rilasciato un comunicato al vetriolo nel quale ha ribadito di avere dei problemi che le impediscono di farsi vaccinare. L’artista pugliese ha anche tenuto a sottolineare che considera vergognoso il trattamento ricevuto.

Mietta nella sua dichiarazione dice che per motivi di privacy non avrebbe in alcun modo dovuto sentirsi obbligata a rivelare alcunché. Il problema è che alla Lucarelli, tutto questo, non interessa poi più di tanto, perché il problema è alla base. La cosa si fa interessante. Cosa succederà la prossima puntata?