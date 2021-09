Nuovi guai per Nicolas Cage. Il grande attore di Hollywood è stato buttato fuori da un ristorante di Las Vegas dopo una lite con il personale, secondo quanto riferito dal The Sun. L’attore viene scortato fuori dal locale Lawry’s Prime Rib dopo essere stato scambiato per un senzatetto lo scorso 13 settembre. Era a piedi nudi, ha anche provato a rientrare ma una donna dello staff lo ha bloccato all’ingresso.

Nel video si vede Nicolas con pantaloni leopardati, una maglietta nera e con delle ciabatte nere. Una fonte ha detto al The Sun: “Eravamo in quel bar quando abbiamo notato quello che all’inizio pensavamo fosse un senzatetto completamente ubriaco e turbolento. Con nostro grande stupore si è rivelato essere Nicolas Cage. Era completamente distrutto e stava litigando con lo staff. Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto bicchierini di tequila e whisky”.

Secondo quanto ha riferito un testimone oculare la cacciata dal ristorante è stata consequenziale a un consumo esagerato di whisky e tequila da parte dell’attore premio Oscar per la sua interpretazione di un alcolizzato in Leaving Las Vegas. Per l’attore non è un momento semplice: quattro mesi fa è morta la madre, Joy Vogelsang. La notizia era stata diffusa dal fratello, il regista e produttore Christopher Coppola che lo ha reso noto con un lungo post su Facebook carico di emozioni.





Christopher ha spiegato che si era allontanato dalla madre per due per dopo esserle stato vicino tutto il giorno, ma proprio in quelle due ore Joy Vogelsan è morta “quindi non sono riuscito a tenerle la mano per darle il mio amore e affetto prima del suo viaggio verso la terra della pace”, ha scritto Coppola nella caption accompagnata dalla foto di sua madre quando era giovane. Nel post il fratello dell’attore premio Oscar non specifica la causa del decesso ma ha scritto che la madre “aveva avuto una vita molto dura con problemi di salute mentale”.

September 24, 2021

Non è la prima volta che Nicolas Cage ha problemi con l’alcol. In una intervista del 2018 aveva detto: “Se non ho un posto dove andare la mattina, se non ho un lavoro da svolgere o un ruolo da interpretare rischio di diventare molto autodistruttivo: Mi sveglio, mi siedo e ordino due bottiglie di vino rosso e mi distruggo… non voglio essere quella persona, quindi devo lavorare”.