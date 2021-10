Attimi di commozione per Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e Donne. L’acerrima nemica di Tina Cipollari infatti ha raccontato di essere distrutta dal dolore di un lutto. Gemma infatti piange la perdita del giovane ballerino Nicolas Esposito, uno dei tre italiani coinvolti nel tragico incidente negli Emirati Arabi. La Galgani infatti conosceva direttamente Nicolas poiché aveva condiviso tanti momenti con lui nel teatro in cui ha lavorato e Gemma ne ha sottolineato l’educazione e la grande forza d’animo.

Gemma Galgani ricorda il compianto ballerino tramite un lungo e dolce post su Instagram: “Nel momento del suo triste ritorno a casa , desidero ricordare ai genitori di Nicolas che, oltre a quello dei presenti, sentirà l’affetto e la vicinanza di tutti noi perché a Torino , mentre studiava, il Teatro è stato la sua seconda casa e per me una presenza essenziale , ci univa l’amore per la Danza è non perdevamo occasione per parlare dei suoi progetti futuri dei suoi sogni”.

E ancora Gemma Galgani: “Abbiamo avuto la fortuna di lavorare a lungo con Nicolas , all’epoca era il più giovane dei ragazzi che lavoravano al Teatro Colosseo e, proprio per questo, abbiamo sempre avuto nei suoi riguardi un affetto ed una dolcezza particolari che lui, con i suoi modi gentili, educati e rispettosi si conquistava giorno per giorno. Mi sento di parlare a nome di tutti i suoi più che colleghi e amici e desidero mandare un abbraccio a distanza alla famiglia”.





Poi conclude Gemma Galgani: “E se, alzando gli occhi al cielo, vedrò una stella che danza, saprò che il suo nome è Nicolas”. Come qualcuno ricorderà, Nicolas Esposito e i suoi colleghi ballerini sono rimasti coinvolti in un tragico incidente mentre si trovavano in Arabia Saudita per l’inaugurazione di un nuovo teatro.

Gemma Galgani ha conosciuto di persona Nicolas, e ne ricorda affettuosamente il talento e l’amore per la danza e per il teatro, luogo in cui i due si sono conosciuti e spesso si sono trattenuti a parlare di futuro e ambizioni. Come oramai sappiamo, Gemma, oltre che essere ormai una delle dame di punta di Uomini e Donne, è anche stata a lungo punto di riferimento di un teatro a Torino, e proprio durante il suo impiego nella struttura è stata spesso a contatto con il compianto Nicolas Esposito.