Grandissima Elodie. Dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi non si è più fermata. Non solo ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto con la sua voce, ma anche con carisma e personalità. Non a caso è stata scelta come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus e Fiorello. E dire che si è dimostrata all’altezza sul palco dell’Ariston sarebbe davvero un eufemismo.

Dal suo profilo Instagram la cantante aggiorna costantemente i suoi tanti fan e poco fa ha rivelato che manca poco all’uscita del nuovo singolo. “Piano piano l’album prende forma! Che team pazzesco, ci vediamo a settembre con il singolo nuovo”, ha scritto nella didascalia del post che racchiude diversi scatti della sua squadra.

Elodie, non solo musica: il nuovo progetto

Non solo musica. Per Elodie ora si sono aperte nuove prospettive. Un’avventura inedita, quella che sta per affrontare la cantante che, non a caso, si dice felicissima e anche emozionata e onorata. Proprio come già accaduto a Emma Marrone, anche per Elodie si aprono le porte del cinema. A breve, infatti, debutterà al cinema, con un film di cui sarà la protagonista.







Si intitola ‘Ti mangio il Cuore’, è tratto dall’omonimo romanzo, che è una vera e propria inchiesta sulla mafia foggiana, di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. E il regista, Pippo Mezzapesa, che ha lavorato al progetto con Antonella Gaeta e Davide Serino, ha fortemente voluto Elodie al suo fianco, perché 2è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”.

Le riprese di ‘Ti Mangio il Cuore’ inizieranno ad ottobre e il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022. E Elodie è al settimo cielo: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.