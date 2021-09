“Era una grande amica”. Elena Sofia Ricci, lacrime in diretta per la famosa collega

Non ha trattenuto le lacrime la brava Elena Sofia Ricci nel ricordare una grande amica. L’attrice è la protagonista della prima delle nuove puntate di Illuminate, la serie di documentari di Rai3, al via giovedì 30 settembre alle 23.15. Nel programma targato Rai, alcune famose attrici raccontano la vita di grandi donne del passato. Alla brava attrice toccherà l’arduo compito di ricordare Mariangela Melato, scomparsa otto anni fa. Proprio l’attrice, intervistata dal settimanale DiPiùTV, ha raccontato a riguardo: “Ho pianto lacrime vere per la mia amica […]”.

E ancora: “La prima volta che l’ho incontrata era già una diva e io un’attrice squattrinata. Ho intervistato tutti coloro che l’hanno conosciuta, soprattutto il suo grande amore Renzo Arbore”, ha rivelato inoltre. E proprio sulla questione ‘amore’ e quindi del rapporto di Renzo Arbore con Mariangela Melato, Elena Sofia Ricci nell’intervista ha raccontato: “Si è commosso ricordandola”.

Elena Sofia Ricci, il ricordo di Mariangela Melato

E ancora: “Mi ha raccontato del loro amore vissuto ‘in due tempi’, prima in gioventù e successivamente quando si sono ritrovati, ma anche del loro matrimonio saltato all’ultimo momento”. E ancora Elena Sofia Ricci: “Sono venuti fuori anche aspetti poco conosciuti della vita di Mariangela, come il suo desiderio di essere mamma: avrebbe voluto adottare un ragazzino entrato nella sua vita ma la cosa non si è realizzata e le ha lasciato tanta amarezza”.





Ma non è finita, perché ad un certo punto, la brava e amata attrice di ‘Che Dio ci aiuti’ ha raccontato del suo personale rapporto con Mariangela Melato. A questo punto la Sofia Ricci ha detto di averla conosciuta quando aveva solo vent’anni. “Una sera si è presentata nel ritrovo che frequentavo con i miei amici e i miei colleghi, erano i primi anni ’80 e lei era già una diva” ha affermato.

Un’intervista toccante, personalissima, che ha fatto emergere il lato più dolce della famosa attrice. Per Elena Sofia Ricci sta iniziando anche un altro appuntamento: prossimamente infatti, molto probabilmente, la rivedremo sul set di Che Dio ci aiuti.