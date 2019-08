McDonald’s, i dipendenti rivelano cosa non mangiare. Arriva la ‘lista nera’

Avviso per la lettura di questo articolo: se siete già seduti al McDonald’s, state addentando un panino oppure avete proprio voglia di andarci in giornata, non continuate a leggerlo. Non pensiamo vi faccia piacere. Se invece siete al sicuro, lontani da qualsiasi tentazione di gola, allora preparatevi a leggere un pezzo che forse cambierà la vostra maniera di approcciarvi a questo famosissimo fast food. Famoso ma non salutare, diciamo.

E fin qui non è nulla di nuovo: lo sappiamo benissimo che un hamburger ha più calorie di un’insalata, lo sappiamo benissimo che un bicchiere di coca cola fa più male di un bicchiere d’acqua. Sì, è vero. Ma se a dirci di non prendere queste cose sono direttamente i dipendenti della catena americana, forse, allora bisogna prestare attenzione. Perché potete anche odiarlo o amarlo, andarci sotto o detestarlo. C’è qualcosa che è comunque meglio evitare. Continua a leggere dopo la foto.









Lo rivela un articolo comparso su Business Insider, che dopo aver intervistato numerosi dipendenti di McDonald’s ha stilato una sorta di lista nera dei cibi e delle bevande. Quelle insomma da evitare assolutamente, anche se siete dei Mc-dipendenti. Alle risposte degli intervistati, inoltre, sono state aggiunte quelle degli ex dipendenti, che hanno lasciato i loro commenti su Reddit. I giudizi non si basano solo sul loro gusto personale ma anche sulla qualità del prodotto, sul contenuto calorico e sui modi di cottura, preparazione e distribuzione dei cibi. Continua a leggere dopo la foto.





In cima alla lista tra tra cibi da non ordinare c’è il Filet-O-Fish, il panino diverso dall’hamburger tradizionale aggiunto al menu di McDonald’s: apprezzato dagli anziani perché “più facile da masticare” è invece sconsigliatissimo da una dipendente del Virginia. Occhio anche alle insalate: “Non sono un fan delle verdure, e comunque gli articoli spacciati come i più sani e salutari sono in realtà quelli con l’apporto calorico più alto”, dice un lavoratore del Minnesota. E ha ragione: il Big Mac ha 540 calore, l’insalata con il pollo croccante arriva a 520. Continua a leggere dopo la foto.





Molti scelgono poi il panino al pollo, perché dietetico, ma non sanno che il sandwich nasconde uno strato di margarina mentre tra le bevande con lo zucchero è da evitare assolutamente il tè freddo: “Troppo dolce”. Infine occhio al McRib, panino in edizione limitata, con carne di maiale, cipolle, salsa barbecue e cetriolini: “come appare il panino prima di mettere la salsa è assolutamente rivoltante”.

