Le ferie sono vicine per molti italiani: agosto è da sempre il mese più ambito per le partenze ma è bene non trascurare la variante traffico che potrebbe se non rovinare le vacanze, di sicuro renderle meno piacevoli. Presentato il piano di Viabilità per l’esodo estivo annuale, è possibile conoscere per tempo i giorni da bollino rosso e nero sulle strade per le vacanze e i tratti maggiormente interessati da code e traffico intenso. Anche a luglio ci saranno dei giorni di traffico intenso, ma si concentreranno soprattutto nell’ultimo fine settimana del mese.

Ad agosto, invece, il traffico sarà intenso molto spesso. Le previsioni del traffico sulle autostrade italiane contrassegnano come giorni da bollino nero i primi due fine settimana di agosto. Saranno sabato 3 e sabato 10 agosto le due giornate di maggior traffico. Mentre, per il ritorno, le giornate peggiori saranno l’ultima domenica di agosto e la prima di settembre. Continua a leggere dopo la foto









Il presidente di Viabilità Italia, Giovanni Busacca, ricorda che il calendario delle giornate di maggiori flussi serve “per partenze più consapevoli”, e precisa “che anche quest’anno verranno riproposti i controlli dall’alto”. Il traffico non sarà dato solo dai viaggiatori ma anche dai cantieri inamovibili impegnati in interventi di potenziamento e messa in sicurezza della rete che potrebbero ostacolare la viabilità. Per dire, solo in Sicilia, ci sono 15 cantieri. Continua a leggere dopo la foto





Ma vediamo nel dettaglio il calendario della viabilità. Quali saranno i giorni peggiori per viaggiare? Come abbiamo già detto sopra, sabato 3 e sabato 10 agosto sono giornate da bollino nero, specie in direzione mare. Non è tutto: i pomeriggi di venerdì 2 e sabato 3 e la mattina di domenica 4 agosto sono da bollino rosso. Stesso dicasi per venerdì 9, il pomeriggio di sabato 10 e la mattina di domenica 11 agosto, ma anche sabato 17 e domenica 18, il pomeriggio di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto e infine sabato 31 agosto. Continua a leggere dopo la foto





Per il controesodo, a settembre, le giornate da bollino rosso sono sabato 7 e domenica 8. Per informazioni sulla situazione del traffico in tempo reale su strade e autostrade italiane basta consultare il numero gratuito 1518 o i siti specifici. Per la rete stradale Anas è possibile usare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata), scaricabile dal sito www.stradeanas.it.

