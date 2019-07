Vacanza gratis, 5 giorni sulle Dolomiti: l’unica condizione per partire

Vi interessa una vacanza gratis? E chi ci crede alle favole, direte giustamente voi. Però questa è un’offerta vera. Avete a disposizione 5 giorni di vacanza completamente gratuiti, nelle Dolomiti, sull’Agordino, in provincia di Belluno. Ma a una condizione: lasciare a casa smartphone, computer e computer. Siete disposti a rinunciare alla tecnologia per 5 giorni? Forse l’idea vi ispira e incuriosisce ma siete troppo legati alla tecnologia, ai social, ai messaggini? Forse.

In cambio, isolati da tutto, vivrete un'esperienza a stretto contatto con la natura. Non ci sono molte comodità né sicurezze e, partecipando alla vacanza, contribuirete anche alle attività di ricostruzione del territorio che, il 28 ottobre scorso, a causa della tempesta Vaia, ha subito molti danni. La campagna, riportata dal Corriere delle Alpi, si chiama "Recharge in Nature, in the heart of the Dolomites". Se volete iscrivervi, vi dovete affrettare: c'è tempo fino al 9 agosto per partecipare.









"L'obiettivo del nostro progetto di sviluppo territoriale è stato sempre quello di connettere le più recenti tendenze del turismo a un nuovo modo di vivere il territorio, nel rispetto della natura. Superare Vaia non è stato semplice, ma questo territorio sta reagendo con una forza incredibile e con le comunità locali abbiamo costruito, anzi recuperato, una proposta di turismo che punta proprio a valorizzare il profondo amore di chi qui decide di rimanere e con passione decide di accogliervi", ha spiegato Emma Taveri, coordinatrice dell'iniziativa.





E ha aggiunto: "Per apprendere la lezione che solo Madre Terra sa dare, ovvero l'imparare a vivere bene con se stessi e ciò che ci circonda per poi vivere bene e -a cascata- per fare vivere bene tutti gli altri". La vera regola del viaggio? "Tornare a casa diversi rispetto a come si era partiti". Ma quando è che si partirebbe? Dal 13 al 17 settembre. Le persone che verranno selezionate saranno accolte dalla gente del posto e, tramite loro, potranno scoprire tutto ciò che c'è da scoprire, per esempio come "vivere una vita serena e autentica".







Quali sono i requisiti per partecipare? “Non sono richiesti segni particolari se non il desiderio di lasciare la nostra comfort zone e la voglia di metterti in gioco con nuovi amici che condivideranno l’esperienza”. Avete voglia di provare un’esperienza nuova e partecipare? Non vi resta che candidarvi e incrociare le dita: https://recharge.heartofthedolomites.org/.

