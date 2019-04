Macchie di sangue sugli slip: il trucchetto geniale per eliminare le tracce di ciclo

Quante di voi hanno problemi a togliere le macchie “di ciclo” dalle mutandine? Sì, siamo un po’ tutte sulla stessa barca. Perché togliere le macchie di sangue è molto difficile. Ed è difficile nonostante smacchiatori e detergenti vari. Ora, però, è arrivata la soluzione ai nostri problemi. Il merito è della blogger Rosie che gestisce il blog Brush By Four Nine: nel suo blog la ragazza ha svelato il segreto per togliere in poco tempo le macchie di sangue dalla mutandine. La soluzione? Acqua ossigenata. Se si mette acqua ossigenata sulla macchia, quella cancellerà nell’immediato la macchia in pochi minuti.

Sul sito c'è il video che mostra come appunto l'acqua ossigenata faccia il miracolo. Una roba incredibile che ha avuto un bel successo. A parlare sono i numeri: pensate che il video è stato visto da 190.000 persone nel giro di pochissimo. Ma vediamo i vari passaggi di questo trucchetto.









Si inizia sciacquando le mutandine con acqua fredda, poi si strizzano e si applica un po' di acqua ossigenata sulla macchia. Dopo l'applicazione dell'acqua ossigenata, si lavano le mutandine normalmente. Vi sembra una cosa banale? Se siete donne, non credo. Perché sarà capitato anche a voi di buttare via mutandine che non si smacchiavano. Ebbene, ora la soluzione è arrivata. Ed era ora… In rete gli utenti hanno benedetto Rosie… "Mi hai salvato la vita" le ha scritto qualcuno.





"Ma questo è un trucco a dir poco geniale! Non avevo mai pensato che si potesse usare l'acqua ossigenata per togliere una macchia dalle mutandine". E ancora: "Non vedo l'ora di provare questo trucchetto: avrei risolto un problema enorme". Insomma, in rete tutte sono entusiaste. Ovviamente il post ha aperto un mondo: in tante hanno commentato rivelando ognuna il proprio segreto. C'è chi dice che per togliere le macchie di sangue serva l'acqua fredda, chi dice che serva l'acqua salata…





E ancora: chi dice che il sangue venga via se lavato con il limone… Anche voi avete un rimedio tutto vostro per levare le macchie "di ciclo" dalle mutandine? Qualcuno però si lamenta del fatto che il post sia di cattivo gusto. Ma c'è chi difende Rosie: "Che male c'è a parlare di cose che sono completamente naturali? È giusto che se ne parli".

