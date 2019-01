Ci siamo: sta per arrivare il grande giorno, quello del primo appuntamento con quel ragazzo che ti piace tanto. E i dubbi ti iniziano ad assalire… Che dubbi? Quelli su come comportarsi – in termini sessuali – con il ragazzo che ti piace. Da una parte vorresti andarci a letto perché ti piace molto e sogni quel momento da tempo. Dall’altra hai paura che lui potrebbe giudicarti come una troppo facile… E allora capiamolo insieme: cosa è giusto e cosa è sbagliato fare al primo appuntamento? O meglio: quali sono i pro e quali sono i contro di concedersi al primo appuntamento?

Per rendere più facile la decisione la blogger Priya Alika ha elencato una serie di pro e contro sulla testata Collective. Prima di arrivare al nodo della questione, però, ricordatevi che il sesso è un momento importante della vita di una donna ed è giusto che ogni donna lo viva nel modo più sereno possibile. Significa che ognuna deve sentirsi libera di comportarsi come meglio crede e questo indipendentemente dal giudizio dell’uomo che ha di fronte. O della società. Continua a leggere dopo la foto











Cioè: se avete voglia di farci sesso, fateci sesso. Se invece credete che sia meglio aspettare perché prima di concedervi volete conoscerlo meglio, aspettate. Ma ora veniamo alla nostra lista. Quali sono i vantaggi se decidete di farci sesso al primo appuntamento? Intanto scoprite subito che vi aspetta. Cioè evitate brutte sorprese future. Se fosse una delusione a letto, in sostanza, lo scoprireste subito. Inoltre, se vi capita spesso di fare sesso occasionale, non sarà per voi un trauma farlo anche con lui. Continua a leggere dopo la foto









Se vi concedete spesso e lo fate solo ed esclusivamente per provare piacere fisico, perché non dovreste farlo anche con lui, specie se vi piace? Se per sentirvi a vostro agio avete bisogno di connessioni più intime con il vostro partner, non sentitevi sotto pressione. Ma vediamo quali sono i contro del sesso al primo appuntamento. Fare sesso con uno sconosciuto il più delle volte è deludente: quella persona non vi conosce e non sa come toccarvi e farvi godere… Continua a leggere dopo la foto







Tra i contro del sesso al primo appuntamento c’è il fatto che quella persona potrebbe non cercarvi mai più. Questo non ha nulla a che vedere con voi, naturalmente. È una cosa naturale che può capitare. Se non vi richiama, non significa che la colpa sia stata del sesso ma del fatto che non c’è sintonia tra voi… Ora fate le vostre valutazioni e prendete la giusta decisione…

“Ecco che faceva Maddalena quando stavamo insieme”. Iacchetti parla (anche di sesso)