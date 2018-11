“Quando vai a vivere da solo: la casa”. I divertenti video di Casa Surace per VinciCasa

Chi non conosce la

? Con il concorso VinciCasa puoi aggiudicarti la casa che hai sempre desiderato, più un premio in denaro di 200.000 euro spendibili subito. Con

, VinciCasa conosce bene i sogni degli italiani e sa che ognuno di noi ha un desiderio preciso: c’è chi sogna una villetta con giardino, chi una casa vista mare, chi un loft in città.

Qualsiasi sia la casa dei sogni di ciascuno di noi, però, una volta entrati tutti vivremo situazioni ironiche e divertenti: ce le racconta VinciCasa insieme a Casa Surace, all’interno di un video tutto da ridere.

Sul sito ufficiale di VinciCasa (ma non solo)

è già possibile vedere il divertente video

realizzato in collaborazione con Casa Surace sul fatidico momento di andare a vivere da soli. Le spassose avventure di Casa Surace continueranno: entro fine mese, in esclusiva solo su VinciCasa.it, potremo divertirci con tanti altri contenuti extra, realizzati dai beniamini del web.

Cosa unisce Casa Surace a VinciCasa? Un tema che riguarda tutti gli italiani, ovvero la casa dei sogni. Chi vive in città, chi vive in campagna, chi in una casa piccola, chi in una villetta, tutti hanno almeno una volta - con parenti ed amici - parlato della propria casa o del desiderio di cambiarla.

Il concorso VinciCasa, quindi, è l'occasione buona per provare a vincere la casa dei propri sogni, partendo da una giocata di soli due euro. Partecipare è molto semplice: per giocare basta scegliere 5 numeri su 40 e attendere l'estrazione quotidiana delle ore 20. Chi indovina la combinazione estratta, vince una casa più 200.000€ subito.

Con soli 2€ puoi fare la tua giocata in ricevitoria, online e dalla app ufficiale. Una volta vinto il premio bisognerà recarsi presso gli uffici premi Sisal (a Roma o a Milano) per formalizzare la vincita, anche se non c'è fretta! I migliori cambiamenti richiedono tempo, per questo dal momento della vincita si hanno due anni di tempo per il classico tam-tam tra agenzie immobiliari ed annunci Vendesi per trovare la propria casa ideale in qualsiasi città d'Italia.

Casa Surace e Vinci Casa: i numeri di una fruttuosa collaborazione

Buona parte degli utenti social di Facebook, Instagram o YouTube conoscono la realtà di Casa Surace. Con produzioni e piccoli video da poter essere visti sui propri cellulari a casa, in metro, in pausa al lavoro, Casa Surace racconta la realtà di tutti i giorni in Italia di chi si è trasferito (magari da solo) per motivi di studio o professione.

Esilaranti soprattutto le differenze riprese in modo caricaturale da Casa Surace e che effettivamente esistono tra le realtà del Nord e del Sud. Una satira divertente ed innovativa che fa ridere e riflettere sull’importanza delle proprie origini e delle proprie tradizioni, ma anche sulla necessità di crescere, di avvicinarsi a nuove modalità di vita e di adattarsi ad una realtà del tutto nuova.

Attualmente Casa Surace vanta ben 1,6 milioni di fan su Facebook facendo breccia su diverse fasce d'età e 600.000 followers sul proprio canale YouTube, dove vengono caricati i video che - spesso - diventano dei veri e propri cortometraggi esilaranti. Alcuni di questi video hanno anche raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni! La scelta di VinciCasa di affiancare i simpatici ragazzi di Casa Surace per provare a condividere il valore reale di una casa e degli affetti che in essa convivono è sicuramente un’idea che ci piace!