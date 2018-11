Si rinnova l'appuntamento con la fortuna e i numeri del Superenalotto. L'estrazione di oggi martedì 6 novembre è una estrazione speciale con i suoi 60 milioni di euro di Jackpot. Ieri, lunedì 5 novembre 2018, con il concorso 132/18, occasione straordinaria. Si recuperava la mancata estrazione di giovedì 1 novembre perché festivo. Come noto l'estrazione del martedì, giovedì o sabato che cade in un giorno festivo viene rimandata per poi essere recuperata nei giorni successivi.

Superenalotto, estrazione di lunedì 5 novembre 2018

Ecco la combinazione vincente

8 36 39 40 48 50

numero Jolly 68

numero Superstar 50

E ora le quote per i fortunati

Superenalotto, quote

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 3 vincitori vanno 35.362,72 euro

Punti 4: ai 247 vincitori vanno 440,08 euro

Punti 3: ai 11.338 vincitori vanno 28,74 euro

Punti 2: ai 185.232 vincitori vanno 5,45 euro

Vincite quote Superstar

5 Stella: nessun vincitore

4 Stella: all'unico vincitore vanno 44.008,00 euro

3 Stella: ai 68 vincitori vanno 2.874,00 euro

2 Stella: ai 1.131 vincitori vanno 100,00 euro

1 Stella: ai 6.933 vincitori vanno 10,00 euro

0 Stella: ai 13.416 vincitori vanno 5,00 euro