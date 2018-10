Il Cyber Monday, che può essere tradotto in italiano come il "Lunedì Cibernetico" o il Lunedì Virtuale" è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. Come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di prodotti. A differenza del primo però, e come sottolineato dallo stesso nome, il Cyber Monday è dedicato esclusivamente alle vendite e agli acquisti online.

Tale consuetudine, che offre la possibilità di acquistare prodotti a prezzi fortemente ribassati, è nata per la prima volta in America nel 2005 per iniziativa di un sito di e-commerce ed è poi diventata un evento atteso ogni anno da migliaia di clienti desiderosi di acquistare i prodotti di proprio interesse a prezzi incredibilmente vantaggiosi. La tradizione statunitense ha infatti ormai conquistato gran parte del mondo e il Cyber Monday, così come il Black Friday, è atteso con ansia anche in Italia. A differenza del Black Friday, il Cyber Monday è dedicato esclusivamente al mercato elettronico ed è pertanto un momento imperdibile per coloro che amano fare acquisti e shopping online grazie all'ampia scelta offerta dall'e-commerce.

È possibile approfittare degli sconti attivati in occasione del Cyber Monday per acquistare prodotti rientranti in diverse categorie, come ad esempio elettronica, abbigliamento, giocattoli, articoli per la casa, musica, film, libri e tanto altro. Spesso le merci in vendita a prezzi scontati sono a numero limitato e pertanto è necessario affrettarsi per riuscire ad accaparrarsi le offerte migliori.

Con il Black Friday prendono tradizionalmente avvio gli acquisti natalizi e pertanto potrete approfittare del Cyber Monday anche per acquistare i regali di Natale online a prezzi convenienti. Il Cyber Monday, essendo collegato alla Festa del Ringraziamento festeggiata negli Stati Uniti e in Canada il quarto giovedì del mese di Novembre, non cade sempre lo stesso giorno dell'anno. Per il 2018, il Cyber Monday avrà luogo il 26 novembre. Se desiderate fare acquisti online preparatevi dunque in anticipo e tenetevi sempre aggiornati sulle promozioni in corso in modo da riuscire ad assicurarvi le offerte più vantaggiose.