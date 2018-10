È morto, se n’è andato un genio: “Straordinario quello che ha fatto per tutti”

Ad annunciare la scomparsa del fisico premio Nobel Leon Max Lederman è stato il Fermi National Accelerator Laboratory di Chicago, di cui lo studioso è stato direttore per un decennio. Nel 1988, insieme ai colleghi Jack Steinberger e Melvin Schwartz, Lederman era stato insignito del premio Nobel per la Fisica, grazie alla scoperta dell'esistenza di due tipi di neutrini. Qualche anno dopo, nel 1993, si tornerà a parlare di lui per la definizione del bosone di Higgs come "la particella di Dio", quella, per intenderci che è diventata il parametro di riferimento della fisica per definire la massa delle particelle tout court. Una definizione estrapolata dal titolo del libro di Lederman del 1993 "La particella di Dio: se l'universo è la risposta, quale è la domanda?", che ben sintetizza l'importanza del bosone teorizzato nel '64 dal fisico Peter Higgs e poi rilevato nel 2012 al Cern di Ginevra. (Continua a leggere dopo la foto)



In realtà, il termine scelto da Lederman era "goddamn - maledetta", per la difficoltà di rilevare l'esistenza della particella - almeno fino alla sua scoperta - ma non fu ritenuto appropriato. La correzione ha portato fortuna a Peter Higgs, che ha visto confermata la propria teoria 48 anni dopo e con commozione l'ha definito un passo fondamentale per la ricerca scientifica e per la fisica dei quanti (unità di misura indivisibile), che consente di avviare il percorso di scoperta della massa della materia.

Lederman era direttore Emerito del Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) situato a Batavia, a ovest di Chicago e ha fondato l’Accademia di Matematica e Scienza dell’Illinois ad Aurora, nel 1986.Nel 1992 è stato insignito dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America del Premio “Enrico Fermi” e ha insegnato presso l’Illinois Institute of Technology.

Lederman è stato anche uno dei principali sostenitori del movimento "Physics First" ("Prima la fisica"), noto anche come "Right-side Up Science" ("Scienza dal verso giusto") e "Biology Last" ("Biologia per ultima"), che cercava di riorganizzare il curriculum scolastico delle scuole superiori statunitensi affinché lo studio della fisica precedesse quello della chimica e della biologia.

