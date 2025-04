300mila bottiglie d’acqua ritirate: caos nei supermercati. Il marchio è famosissimo

Le luci si accendono su uno dei brand di acqua minerale più iconici del pianeta. Inaspettatamente, Perrier si trova al centro di un turbinio di eventi che hanno messo a rischio la sua stessa essenza. L’atmosfera si è fatta incandescente quando, nelle tranquille campagne del Gard, le autorità francesi hanno individuato una presenza inquietante: enterobatteri patogeni nei processi di produzione. Questo ha lanciato il marchio in una spirale di allerta e ritiri dal mercato, una situazione che minaccia di erodere la fiducia nei confronti di un nome che è sinonimo di qualità.

Un richiamo che scuote il mercato

L’eco del richiamo di 300.000 bottiglie ha risuonato come un tuono nel mercato globale. Nestlé, che detiene le redini di Perrier, ha fermato le spedizioni, bloccando persino le confezioni più piccole. Un colpo non indifferente per un marchio che sta affrontando una crisi di contaminazione, un termine raramente associato alla sua immagine impeccabile. Il sipario si alza su una situazione precaria, dove la sicurezza ha preso il sopravvento sulla reputazione.





Perrier perde il suo status di “acqua minerale naturale”

Come se non bastasse, un’altra notizia sconvolgente si è abbattuta su Perrier: l’imposizione di rimuovere l’etichetta di “acqua minerale naturale”. Le autorità hanno scoperto che i pozzi di estrazione non rispettano più gli standard di purezza richiesti. Con una linea di produzione chiusa, la capacità di Perrier di mantenere la sua posizione leader viene messa in discussione, sollevando dubbi e preoccupazioni tra i fedelissimi del marchio.

Un rapporto che cambia tutto

Un rapporto idrogeologico commissionato dal Ministero della Salute ha gettato un’ombra lunga su Perrier: nessuna delle sue fonti è più considerata acqua minerale naturale. Questo parere negativo ha messo in crisi la percezione pubblica del brand, con esperti che sottolineano la perdita delle sue caratteristiche distintive di purezza. Un colpo duro, che si aggiunge a una sequenza di eventi che sembrano inarrestabili.

I segnali ignorati

Non è stata una sorpresa improvvisa: i primi campanelli d’allarme erano già suonati nel 2024. L’ARS Occitanie aveva già sollecitato un fermo della produzione, evidenziando un deterioramento progressivo della qualità dell’acqua. La scoperta di metodi di trattamento non autorizzati ha alzato il livello di allerta, culminando nella distruzione di due milioni di bottiglie. È uno scenario complesso, dove le parole chiave sono trasparenza e responsabilità, fattori cruciali per il futuro di Perrier.

Una decisione cruciale

Ora, il destino di Perrier è nelle mani di Jérôme Bonet, il prefetto del Gard. La decisione di continuare o fermare l’imbottigliamento potrebbe segnare la fine di un’era. Le raccomandazioni dell’ARS Occitanie sono chiare: chiusura totale dei pozzi. Se questo accadrà, Perrier potrebbe scomparire come acqua minerale, lasciando un vuoto nel mercato e aprendo un dibattito sulle garanzie alimentari che le grandi aziende devono rispettare.